Рибери может присоединиться к Хави в «Аль-Садде»

По информации Kicker, полузащитник «Баварии» Франк Рибери может перебраться в Катар после завершения сезона.

Два клуба из этой страны провели переговоры с французом. В их числе «Аль-Садд». В команде из Дохи выступает бывший полузащитник «Барселоны» Хави.