Рибери может присоединиться к Хави в «Аль-Садде»

По информации Kicker, полузащитник «Баварии» Франк Рибери может перебраться в Катар после завершения сезона.
Два клуба из этой страны провели переговоры с французом. В их числе «Аль-Садд». В команде из Дохи выступает бывший полузащитник «Барселоны» Хави.
- Рибери защищает цвета мюнхенцев с 2007 года.
- В составе «Баварии» хавбек стал восьмикратным чемпионов Германии, выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.
- 36-летний футболист провел за немецкую команду 420 встречи, забил 122 мяча и сделал 183 голевые передачи.
- Контракта Рибери с «Баварией» истекает 30 июня.