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    Рибери может присоединиться к Хави в «Аль-Садде»

    По информации Kicker, полузащитник «Баварии» Франк Рибери может перебраться в Катар после завершения сезона.

    Два клуба из этой страны провели переговоры с французом. В их числе «Аль-Садд». В команде из Дохи выступает бывший полузащитник «Барселоны» Хави.

    • Рибери защищает цвета мюнхенцев с 2007 года.
    • В составе «Баварии» хавбек стал восьмикратным чемпионов Германии, выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.
    • 36-летний футболист провел за немецкую команду 420 встречи, забил 122 мяча и сделал 183 голевые передачи.
    • Контракта Рибери с «Баварией» истекает 30 июня.

    Источник: Kicker

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