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    Хави потерял обувь в матче азиатской Лиги чемпионов

    Главный тренер «Аль-Садд» Хави потерял один из своих кроссовок во время матча Азиатской Лиги чемпионов против «Аль-Духаиля».

    При счете 1:1 в гостевом для испанца матче мяч попал в руку защитнику «Аль-Духаиля». Арбитр не стал назначать пенальти, а Хави, пнув со злости обовью, потерял один из своих кроссовок и остался босиком.

    • 20 мая 39-летний Хави провел последний матч в качестве футболиста.
    • Через неделю «Аль-Садд» объявил о его назначении на пост главного тренера.
    • 22 июля провел первую игру в качестве менеджера против «Паламоса» (1:1).

    Источник: Goal.com

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