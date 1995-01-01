Хави – главный тренер «Аль-Садда»

«Аль-Садд» объявил о назначении Хави главным тренером команды со следующего сезона.

Испанец выступал за катарский клуб с 2015 года. За это время 29-летний футболист провел 86 матчей, забил 22 гола и сделал 28 результативных передач. 20 мая он завершил карьеру.

Хави – восьмикратный чемпион Испании и четырехкратный победитель Лиги чемпионов в составе «Барселоны» и чемпион мира и двукратный чемпион Европы со сборной Испании.

39-летний Хави провел последний матч в карьере