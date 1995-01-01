Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?

    Хави – главный тренер «Аль-Садда»

    «Аль-Садд» объявил о назначении Хави главным тренером команды со следующего сезона.

    Испанец выступал за катарский клуб с 2015 года. За это время 29-летний футболист провел 86 матчей, забил 22 гола и сделал 28 результативных передач. 20 мая он завершил карьеру.

    Хави – восьмикратный чемпион Испании и четырехкратный победитель Лиги чемпионов в составе «Барселоны» и чемпион мира и двукратный чемпион Европы со сборной Испании.

    39-летний Хави провел последний матч в карьере

    Источник: Твиттер «Аль-Садда»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:48
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +222

      xkixerx 1 минуту назад

      Легенда!!! Успехов на новом поприще, и возвращайся домой, как опыта наберешься.... Барселоне необходимы перемены.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    71087
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru