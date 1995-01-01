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    39-летний Хави провел последний матч в карьере

    Матч азиатской Лиги чемпионов между иранским «Персеполисом» и катарским «Аль-Саддом» завершился со счетом 2:0.

    В составе гостей полный матч провел полузащитник Хавьер Эрнандес. Для 39-летнего испанца встреча стала последней в карьере.

    Хави пополнил состав катарского клуба в июле 2015-го года, перейдя из «Барселоны» после 17-ти сезонов. Воспитанник каталонского клуба выиграл со взрослой командой 25 трофеев, включая восемь сезонов чемпионата Испании и четыре кубка Лиги чемпионов.

    В составе сборной Испании хавбек стал чемпионом мира-2010 и победителем чемпионатов Европы в 2008 и 2012 году.

    В 2010-м и 2011-м годах он занимал третье место в номинации на «Золотой мяч».

    • Ранее Sport.es сообщило о том, что Хави может стать главным тренером «Аль-Садда».
    • В интервью AS он сказал, что не готов к возвращению в «Барселону», потому что хочет набраться опыта в работе тренера.

    Источник: «Бомбардир»

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