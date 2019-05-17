Хави: «Хочу вернуться в «Барселону», но пока не готов к этому»

Полузащитник «Аль-Садда» Хави считает, что ему пока рано возвращаться в «Барселону».

«Не буду отрицать, что хочу вернуться в «Барселону». Но я пока не готов к этому. Мне необходимо получить опыт в качестве тренера. Поэтому время возвращаться в «Барселону» еще не пришло», – сказал 39-летний испанец.