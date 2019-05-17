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    Хави: «Хочу вернуться в «Барселону», но пока не готов к этому»

    Полузащитник «Аль-Садда» Хави считает, что ему пока рано возвращаться в «Барселону».

    «Не буду отрицать, что хочу вернуться в «Барселону». Но я пока не готов к этому. Мне необходимо получить опыт в качестве тренера. Поэтому время возвращаться в «Барселону» еще не пришло», – сказал 39-летний испанец.

    • По окончании сезона Хави завершит карьеру и возглавит «Аль-Садд».
    • Футболист является воспитанником «Барселоны», за основную команду сине-гранатовых выступал с 1998 по 2015 год.

    Источник: AS

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7

      fedorgavrilov 30 минут назад

      Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

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      Рейтинг: +2525

      ivan-football-fan 50 минут назад

      ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА мы обязательно дождёмся!))))

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