Хави: «Хочу вернуться в «Барселону», но пока не готов к этому»

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Полузащитник «Аль-Садда» Хави считает, что ему пока рано возвращаться в «Барселону».
«Не буду отрицать, что хочу вернуться в «Барселону». Но я пока не готов к этому. Мне необходимо получить опыт в качестве тренера. Поэтому время возвращаться в «Барселону» еще не пришло», – сказал 39-летний испанец.
- По окончании сезона Хави завершит карьеру и возглавит «Аль-Садд».
- Футболист является воспитанником «Барселоны», за основную команду сине-гранатовых выступал с 1998 по 2015 год.