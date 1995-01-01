Sport.es: «Бетис» рассматривает кандидатуру Хави на пост главного тренера

Полузащитник «Аль-Садда» Хави может начать тренерскую карьеру в чемпионате Испании.

Как сообщает Sport.es, «Бетис» рассматривает кандидатуру испанца на замену Энрике Сетьену, который покинет севильцев летом по решению клуба.

Ранее 39-летний футболист сообщил, что после окончания текущего сезоне завершит карьеру. Он уже приступил к получению тренерской лицензии УЕФА.

«Бетис» считает, что Хави отлично подходит на должность тренера и будет практиковать атакующий и привлекательный футбол, который поможет добиться хороших результатов.

После 35-ти туров севильская команда занимает 10-е место в турнирной таблице Примеры.