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    Sport.es: «Бетис» рассматривает кандидатуру Хави на пост главного тренера

    Полузащитник «Аль-Садда» Хави может начать тренерскую карьеру в чемпионате Испании.

    Как сообщает Sport.es, «Бетис» рассматривает кандидатуру испанца на замену Энрике Сетьену, который покинет севильцев летом по решению клуба.

    Ранее 39-летний футболист сообщил, что после окончания текущего сезоне завершит карьеру. Он уже приступил к получению тренерской лицензии УЕФА.

    «Бетис» считает, что Хави отлично подходит на должность тренера и будет практиковать атакующий и привлекательный футбол, который поможет добиться хороших результатов.

    После 35-ти туров севильская команда занимает 10-е место в турнирной таблице Примеры.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 09:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6525

      Cules2013 59 минут назад

      Хави вроде бы анонсировал, что будет работать со сборной Катара несколько лет, а потом уже, поднабравшись опыта, рассмотрит предложения из Европы.

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