Месси – Хави: «В футболе ты продолжишь добиваться успеха во всем»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал новость об окончании карьеры бывшего хавбека каталонцев Хави. Игрок катарского «Аль-Садда» перестанет выступать по окончании текущего сезона и планирует стать тренером.

«Было приятно быть с тобой в одной раздевалке. Мы скучаем по тебе. Желаю всего лучшего в дальнейшем. В футболе ты будешь добиваться успеха во всем. Крепко обнимаю», – написал Месси в социальной сети.