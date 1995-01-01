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    Месси – Хави: «В футболе ты продолжишь добиваться успеха во всем»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал новость об окончании карьеры бывшего хавбека каталонцев Хави. Игрок катарского «Аль-Садда» перестанет выступать по окончании текущего сезона и планирует стать тренером.

    «Было приятно быть с тобой в одной раздевалке. Мы скучаем по тебе. Желаю всего лучшего в дальнейшем. В футболе ты будешь добиваться успеха во всем. Крепко обнимаю», – написал Месси в социальной сети.

    • Хави – воспитанник «Барселоны», выступал за нее с 1998 по 2015 год.
    • С каталонцами игрок четыре раза взял Лигу чемпионов.
    • Хави – чемпион мира и двукратный чемпион Европы.

    Источник: Инстаграм Лионеля Месси

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