Хави объявил о завершении карьеры в конце сезона. Игроку 39 лет

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави подтвердил, что завершит карьеру после окончания этого сезона.

С 2015 года 39-летний футболист выступает за катарский «Аль-Садд».

«То, чего я достиг за последние два десятилетия, было большой честью. Поэтому я считаю своим долгом проявлять инициативу на поле и по возможности вернуться при помощи футбола.

Моя философия как тренера отражает стиль, который мы разрабатывали в течение многих лет под влиянием Йохана Кройфа и академии «Ла Масия», и в этом заключается наибольший показатель того, в какой футбол играет «Барселона».

Мне нравится видеть, как команды проявляют инициативу в поле, показывают атакующий футбол и возвращаются к сути того, что мы все любим с самого детства – футбольного мяча.

В течение следующих четырех недель я буду завязывать свои бутсы, чтобы сыграть последние матчи незабываемой дистанции, которая длилась 21 год и провела меня по всему миру.

Играть в футбол было честью, пока мне не исполнилось 39 лет», – сказал Хави.