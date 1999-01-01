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    Хави объявил о завершении карьеры в конце сезона. Игроку 39 лет

    Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави подтвердил, что завершит карьеру после окончания этого сезона.

    С 2015 года 39-летний футболист выступает за катарский «Аль-Садд».

    «То, чего я достиг за последние два десятилетия, было большой честью. Поэтому я считаю своим долгом проявлять инициативу на поле и по возможности вернуться при помощи футбола.

    Моя философия как тренера отражает стиль, который мы разрабатывали в течение многих лет под влиянием Йохана Кройфа и академии «Ла Масия», и в этом заключается наибольший показатель того, в какой футбол играет «Барселона».

    Мне нравится видеть, как команды проявляют инициативу в поле, показывают атакующий футбол и возвращаются к сути того, что мы все любим с самого детства – футбольного мяча.

    В течение следующих четырех недель я буду завязывать свои бутсы, чтобы сыграть последние матчи незабываемой дистанции, которая длилась 21 год и провела меня по всему миру.

    Играть в футбол было честью, пока мне не исполнилось 39 лет», – сказал Хави.

    • Хави – чемпион мира и двукратный чемпион Европы, восьмикратный чемпион Испании, трехкратный обладатель Кубка Испании, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, чемпион Катара.
    • За свою карьеру полузащитник провел на клубном и международном уровне 932 официальных матча, забил 114 голов и сделал 224 результативные передачи.

    Источник: BBC

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2401

      Yev 13 минут назад

      Один из того поколения, которые создали великую Барселону, наряду с Иньестой, Пуньолем и Пике.
      Удачи в будущем!!!

      0
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      Рейтинг: +10877

      ВетеR 54 минуты назад

      Один из лучших игроков своего поколения !
      Удачи на тренерском поприще

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36885

      Project Бабангида 1 час назад

      наХавiлся соккера

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