Хави объявил о завершении карьеры в конце сезона. Игроку 39 лет

Один из того поколения, которые создали великую Барселону, наряду с Иньестой, Пуньолем и Пике.
Удачи в будущем!!!
Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави подтвердил, что завершит карьеру после окончания этого сезона.
С 2015 года 39-летний футболист выступает за катарский «Аль-Садд».
«То, чего я достиг за последние два десятилетия, было большой честью. Поэтому я считаю своим долгом проявлять инициативу на поле и по возможности вернуться при помощи футбола.
Моя философия как тренера отражает стиль, который мы разрабатывали в течение многих лет под влиянием Йохана Кройфа и академии «Ла Масия», и в этом заключается наибольший показатель того, в какой футбол играет «Барселона».
Мне нравится видеть, как команды проявляют инициативу в поле, показывают атакующий футбол и возвращаются к сути того, что мы все любим с самого детства – футбольного мяча.
В течение следующих четырех недель я буду завязывать свои бутсы, чтобы сыграть последние матчи незабываемой дистанции, которая длилась 21 год и провела меня по всему миру.
Играть в футбол было честью, пока мне не исполнилось 39 лет», – сказал Хави.
- Хави – чемпион мира и двукратный чемпион Европы, восьмикратный чемпион Испании, трехкратный обладатель Кубка Испании, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, чемпион Катара.
- За свою карьеру полузащитник провел на клубном и международном уровне 932 официальных матча, забил 114 голов и сделал 224 результативные передачи.