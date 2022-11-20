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  • Катар сам вырастил тренера сборной: он попал в страну благодаря человеку, который нашел Месси, и уже взял Кубок Азии

Катар сам вырастил тренера сборной: он попал в страну благодаря человеку, который нашел Месси, и уже взял Кубок Азии

20 ноября 2022, 14:39
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20 ноября начинается чемпионат мира в Катаре. И сборная-хозяйка дебютирует на ЧМ. Вместе с ней дебютирует как тренер на крупном межконтинентальном турнире и ее главный тренер Феликс Санчес Бас.

У Баса интересная история. Когда-то в начале нулевых Федерация футбола Катара решилась на революцию: она создала программу, которая будет готовить будущих сборников. В эту программу попал и Феликс Санчес Бас: он прошел обучение, привел Катар к первой международной победе, а теперь мечтает об успешном выступлении на ЧМ.

Что это за академия: она направлена именно на обучение спортсменов национального уровня, в планах – выиграть ЧМ

В 2004 году в Doha Sports City открылась академия Aspire. Цель: подготовка спортсменов для представления Катара на международном уровне. Ориентир – не только футбол, но и легкая атлетика, борьба и другие виды спорта. Тогда эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани говорил: «Катар – богатая страна, и мы хотим быть лучшими во всем. Спорт развивается в нашей стране, но сейчас самое время заявить о наших амбициях на весь мир. Академия Aspire поможет нам готовить спортсменов высочайшего класса. Это не значит, что на следующем крупном турнире Катар возьмет много медалей. Но в перспективе мы будем тренировать победителей во многих дисциплинах».

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Катар неплохо потратился на Aspire Academy – правительство вложило 1,3 млрд долларов, а для PR-кампании привлекло Свена-Еран Эрикссона, Зинедина Зидана, Диего Марадону и Гленна Ходдла. Параллельно Катар прощупывал другие направления с целью популяризации международного авторитета академии и позже открыл академии в Африке и некоторых азиатских странах.

Главные цели программы академии:

• Подготовка молодых спортсменов. Лучшие отправлялись с места фактического проживания (если это не Катар) в Доху: там получали необходимые навыки, работали с лучшими тренерами мира на современном оборудовании и готовились к большим соревнованиям. Самым успешным и перспективным Катар предлагал гражданство, и с этим связано несколько скандалов.

Один из таких связан с кенийским бегуном Стивеном Черново. В 2003 году Катар позвал его в академию Aspire, предложил гражданство и дал зарплату в 1000 долларов в месяц – в несколько раз больше, чем было в Кении. Черново согласился, поменял гражданство, взял имя Саиф Саид Шахин, а позже стал рекордсменом среди юниоров в беге на 3000 метров с препятствиями. Кения изначально была против перехода, но власти Катара пообещали построить стадион в Эльдорете – и кенийцы изменили позицию. Правда, потом Катар так и не выполнил обещание.

• Обучение молодых спортсменов. Все молодые люди получают базовое образование, чтобы после завершения карьеры они смогли получить профессию. Руководство Aspire Academy говорило, что многие спортсмены не обладают даже базовыми знаниями – и такого не должно быть.

• Подготовка молодых тренеров. Фокус был преимущественно на своих же выпускниках-спортсменах, но позже Aspire Academy начала привлекать специалистов со всего мира. Бас был одним из них, но об этом позже.

• Укрепление национальной сборной во всех дисциплинах. Эмир Катара говорил, что сборная по футболу к середине XXI века должна если не выиграть один ЧМ, то хотя бы бороться за победу в турнире. На данный момент 75% сборников Катара – выпускники Aspire Academy.

Со временем Aspire Academy разрослась до уровня сотрудничества с клубами. Сейчас она тесно общается с бельгийским «Эйпеном», испанским «Атлетиком Асторья», некоторыми клубами из Сенегала и даже с «Лидсом». Плюс во владении Aspire Academy есть испанский клуб из низших дивизионов «Культураль Леонеса», который в своей истории провел один сезон в Примере.

Чем может похвастаться Aspire Academy в футболе? Глобальных успехов нет, потому что в основном она готовит кадры для азиатских клубов. Но было такое, что выпускники академии залетали в юношеские команды «Барселоны» и «Ромы». По «Барсе» история объяснима: одним из первых координаторов Aspire Academy был Хосеп Коломер, которому приписывают открытие Лионеля Месси (говорят, он помог и с приглашением Баса). В 2014-м Business Insider сделал текст, в котором заявил: скауты академии открыли уже 3,5 млн талантов по всему миру. К 2022-му это число увеличилось в несколько раз.

За 18 лет существования Aspire Academy попала не в один скандал. Но самый мощный связан с заявкой Катара на право проведения ЧМ-2022. В 2014-м авторы The New York Times Стив Эдер, Сэм Борден , Кристофер Харресса и Джек Уильямс писали: на момент выбора хозяйки чемпионата мира-2022 в исполнительном комитете ФИФА были делегаты из 24 стран. В пяти из них функционировала Aspire Academy – все проголосовали, чтобы в 2022 году Катар принимал чемпионат мира. Позже руководство Aspire Academy отвергло все обвинения.

Тренер Катара попал в Aspire Academy после 10 лет в «Барселоне». После он прошел весь путь до должности главного тренера сборной

Феликс Санчес Бас сотрудничает с Aspire Academy с июля 2006 года. У него не было большой игровой карьеры, у него не было больших достижений в тренерской. До переезда в Катар он 10 лет работал менеджером в молодежке «Барселоны», а потом уехал на должность тренера академии в Катар. Интервью Баса от 2008-го:

«Мы говорили с руководителями академии Aspire. Мне приятно, что во мне видят тренера на долгие годы: боссы обещали мне карьерное продвижение. Это подкупило: я поехал в Катар, зная, что у меня есть будущее».

Руководство сдержало обещание перед Басом:

  • В 2013-м он стал тренером сборной Катара U19;
  • В 2014-м – тренером Катара U20;
  • В 2017-м – тренером Катара U23;
  • В тот же момент он занял должность главного тренера Катара. U23 он оставил в декабре-2020. Главной командой руководит до сих пор.

Вместе с продвижением пришла и первая большая победа. В 2019-м Катар выиграл первый Кубок Азии. До этого максимальным достижением Катара были два попадания в четвертьфинал турнира. Сейчас Бас готовится к первому участию Катара на чемпионате мира.

Marca спрашивала у Баса, какого это – работать с игроками, которых знаешь с малых лет. Ответ:

«Я много лет работал в Aspire. Академия и Федерация идут ряжом друг с другом. Aspire работает уже 16 лет, это очень успешный долгосрочный проект. В футболе обычно не хватает терпения поддерживать такие программы, но Катар справился.

Это одна из составляющих самого большого успеха. Без Aspire мы не смогли бы обучать игроков с юных лет. И тот факт, что академия подготовила игроков для сборной – лучший знак».

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Несколько фактов вокруг Баса:

• Дружит с Хави – тот предсказал победу сборной на кубке Азии-2019. Хави даже говорил: «Я видел, как Катар выступает на том турнире. Если бы Феликс приехал в Европу, то спокойно бы работал даже в сильных командах. Я думаю, что его уровень – любой клуб из топ-10 Испании».

• Кумиры – Пеп Гвардиола и Хави. Сборники Катара говорят, что сравнивают игру команды с «Барселоной» и «Манчестер Сити» и понимают, что Бас строит что-то на основе двух ролевых моделей.

• После 2019-го он отклонил два предложения из Сегунды: «Я не хочу менять игру на ЧМ-2022 ради туманного будущего – не факт, что у меня получится прямо сейчас в Испании».

• Руководство Федерации футбола Катара уже обещало, что отпустит Баса, если он получит хорошее предложение (которое ему понравится). Бас говорил: «Проблема в том, что почти за 20 лет я влюбился в Катар и не знаю, где мне будет так хорошо. Я даже допускаю вариант, при котором останусь тренировать здесь навсегда».

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Текст: Илья Егоров

Фото: imago-images.de, imago sportfotodienst, Xinhua/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Чемпионат мира Весь мир Катар Барселона Хави Месси Лионель Гвардиола Хосеп
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