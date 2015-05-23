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Хави
Статистика
Хави - статистика
Завершил карьеру
25 января 1980 (46), Террасса
#6 | Полузащитник
170 см | 68 кг
Испания
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Испания. Кубок 2014/2015
Испания. Примера 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
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Испания. Кубок 2013/2014
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Кубок Конфедераций 2013
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Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
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Товарищеские матчи. Сборные 2012
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Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Суперкубок Испании 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
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Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Товарищеские матчи 2008
Чемпионат Европы 2008
Испания. Примера 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Барселона
29
2
8
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Барселона
2 : 2
23.05.2015
Депортиво
1' - 83'
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
0 : 1
17.05.2015
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Барселона
2 : 0
09.05.2015
Реал Сосьедад
1' - 74'
Испания. Примера, 35 тур
Кордоба
0 : 8
02.05.2015
Барселона
60' - 120'
Испания. Примера, 34 тур
Барселона
6 : 0
28.04.2015
Хетафе
1' - 58'
29'
39'
Испания. Примера, 33 тур
Эспаньол
0 : 2
25.04.2015
Барселона
87' - 120'
Испания. Примера, 32 тур
Барселона
2 : 0
18.04.2015
Валенсия
1' - 80'
Испания. Примера, 31 тур
Севилья
2 : 2
11.04.2015
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Барселона
4 : 0
08.04.2015
Альмерия
1' - 120'
75'
Испания. Примера, 29 тур
Сельта
0 : 1
05.04.2015
Барселона
58' - 120'
73'
Испания. Примера, 28 тур
Барселона
2 : 1
22.03.2015
Реал
80' - 120'
Испания. Примера, 27 тур
Эйбар
0 : 2
14.03.2015
Барселона
61' - 120'
Испания. Примера, 26 тур
Барселона
6 : 1
08.03.2015
Райо Вальекано
1' - 120'
6'
Испания. Примера, 25 тур
Гранада
1 : 3
28.02.2015
Барселона
1' - 65'
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
0 : 1
21.02.2015
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Барселона
5 : 0
15.02.2015
Леванте
1' - 120'
Испания. Примера, 22 тур
Атлетик
2 : 5
08.02.2015
Барселона
1' - 72'
Испания. Примера, 21 тур
Барселона
3 : 2
01.02.2015
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Эльче
0 : 6
24.01.2015
Барселона
1' - 73'
36'
Испания. Примера, 17 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
04.01.2015
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Барселона
5 : 0
20.12.2014
Кордоба
64' - 90'
79'
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
0 : 0
13.12.2014
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Барселона
5 : 1
07.12.2014
Эспаньол
1' - 90'
45'
Испания. Примера, 13 тур
Валенсия
0 : 1
30.11.2014
Барселона
1' - 79'
Испания. Примера, 12 тур
Барселона
5 : 1
22.11.2014
Севилья
1' - 74'
49'
Испания. Примера, 11 тур
Альмерия
1 : 2
08.11.2014
Барселона
67' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
0 : 1
01.11.2014
Сельта
65' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Реал
3 : 1
25.10.2014
Барселона
1' - 60'
Испания. Примера, 8 тур
Барселона
3 : 0
18.10.2014
Эйбар
1' - 90'
60'
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано
0 : 2
04.10.2014
Барселона
1' - 90'
9'
Испания. Примера, 6 тур
Барселона
6 : 0
27.09.2014
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Малага
0 : 0
24.09.2014
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Леванте
0 : 5
21.09.2014
Барселона
63' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Барселона
2 : 0
13.09.2014
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
0 : 1
31.08.2014
Барселона
74' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Барселона
3 : 0
24.08.2014
Эльче
Был в запасе
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