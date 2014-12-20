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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Кордоба
Барселона - Кордоба: обзор матча 20 декабря 2014
Барселона
20.12.2014, суббота, 18:00
Испания. Примера, 16 тур
5 : 0
Завершен
Кордоба
2'
Педро
53'
Л. Суарес
79'
Ж. Пике
81'
Л. Месси
90+1'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Кордоба
ГОЛ! 5:0!
Л. Месси
Пас отдал
Ж. Альба
90'
+1
ГОЛ! 4:0!
Л. Месси
81'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Пике
Пас отдал
Хави
79'
Замена
Рафинья
️️️️
А. Иньеста
75'
74'
Замена
Х. Мария Лопес Силва
️️️️
Б. Гарсия
71'
Замена
Ф. Росси
️️️️
Лусо
Желтая карточка
С. Бускетс
66'
Замена
Хави
️️️️
И. Ракитич
64'
59'
Замена
Д. Пинильос
️️️️
И. Лопес
ГОЛ! 2:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Педро
53'
ГОЛ! 1:0!
Педро
Пас отдал
И. Ракитич
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Кордоба
1
Хуан Карлос
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
33
Эдуард Кампабадаль
ПЗ
6
Лусо
(К)
ОП
5
Патрик Клод Экенг Экенг
ОП
15
Дэйвид
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Федерико Картабия
ПВ
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
6
Хави
ЦП
12
Рафинья
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Кордоба
13
Микель Саизар
ВР
15
Дани Пинильос
ЦЗ
19
Хосе Мария Лопес Силва
ЛП
10
Фидель
ЛВ
7
Фаусто Росси
ОП
23
Абель Гомес
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Браво
18
Альба
14
Маскерано
3
Пике
33
Монтойя
5
Бускетс
11
Ракитич
8
Иньеста
10
Месси
9
Педро
9
Суарес
4-2-1-2-1
1
Хуан Карлос
33
Кампабадаль
2
Пантич
12
Лопес
15
Креспо
6
Лусо
5
Экенг Экенг
15
Дэйвид
10
Картабия
10
Гарсия
9
Гилас
11
Ракитич
6
Хави
6
Хави
11
Ракитич
8
Иньеста
12
Рафинья
12
Рафинья
8
Иньеста
12
Лопес
15
Пинильос
15
Пинильос
12
Лопес
10
Гарсия
19
Лопес Силва
19
Лопес Силва
10
Гарсия
6
Лусо
7
Росси
7
Росси
6
Лусо
Остались в запасе
Барселона
Кордоба
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
13
Микель Саизар
ВР
23
Абель Гомес
ЦП
10
Фидель
ЛВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
13
Микель Саизар
ВР
23
Абель Гомес
ЦП
10
Фидель
ЛВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Мирослав Джукич
Статистика матча Барселона - Кордоба
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Камп Ноу
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