Российский форвард может сменить клуб в Сегунде

Вчера, 14:02
1

Нападающий Николай Обольский может перейти из «Кордобы» в «Сеуту».

Клубы Сегунды уже ведут переговоры о трансфере нападающего.

Срок контракта с «Кордобой» у Обольского заканчивается в июне. Новое соглашение россиянину не предлагают, и ждут от потенциальных покупателей компенсации в размере 500 тысяч евро.

«Сеута», в свою очередь, надеется подписать форварда бесплатно уже этой зимой.

  • В этом сезоне 29-летний Обольский сыграл за свой клуб в 6 матчах, но голов не забивал.
  • «Кордоба» в текущем сезоне занимает 10-е место в Сегунде, а «Сеута» – 11-е. У обеих команд по 32 очка после 22 матчей.

Три клуба РПЛ заинтересовались российским игроком из Сегунды
Определились финалисты плей-офф за последнюю путевку в Примеру
Российский форвард отметился 5-м результативным действием в Сегунде
Источник: телеграм-канал Sport Baza
Испания. Сегунда Кордоба Сеута Обольский Николай
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1769081340
Шило на мыло меняет И в новой команде также играть будет Или вообще на лавку присядет))
Ответить
