Российский форвард может сменить клуб в Сегунде

Нападающий Николай Обольский может перейти из «Кордобы» в «Сеуту».
Клубы Сегунды уже ведут переговоры о трансфере нападающего.
Срок контракта с «Кордобой» у Обольского заканчивается в июне. Новое соглашение россиянину не предлагают, и ждут от потенциальных покупателей компенсации в размере 500 тысяч евро.
«Сеута», в свою очередь, надеется подписать форварда бесплатно уже этой зимой.
- В этом сезоне 29-летний Обольский сыграл за свой клуб в 6 матчах, но голов не забивал.
- «Кордоба» в текущем сезоне занимает 10-е место в Сегунде, а «Сеута» – 11-е. У обеих команд по 32 очка после 22 матчей.
Источник: телеграм-канал Sport Baza