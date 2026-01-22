Российский форвард может сменить клуб в Сегунде

Нападающий Николай Обольский может перейти из «Кордобы» в «Сеуту».

Клубы Сегунды уже ведут переговоры о трансфере нападающего.

Срок контракта с «Кордобой» у Обольского заканчивается в июне. Новое соглашение россиянину не предлагают, и ждут от потенциальных покупателей компенсации в размере 500 тысяч евро.

«Сеута», в свою очередь, надеется подписать форварда бесплатно уже этой зимой.