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    Смородская сравнила Абаскаля с персонажем комедии

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на увольнение бывшего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля из «Гранады».

    – Отставка Абаскаля справедливая. Считаю, что он никакой не тренер, он скорее шоумен. Как наш Хлестаков в бессмертной комедии Гоголя. Понимаете? Он представляет тем, кем не является.

    – Роль Остапа Бендера тоже подойдет?

    – Нет, Бендер был хитрее [смеется]. А это типичный Хлестаков: спляшем, станцуем и убежим.

    – Может ли «Спартак» остаться единственным большим клубом в карьере испанца?

    – Скорее всего, так и будет. Непонятно только, почему клуб так долго терпел его. Все время говорила, что он не умеет ставить игру.

    – Урок другим?

    – Эти уроки никто не учит. Каждый идет своим путем.

    • Абаскаль тренировал «Спартак» с лета 2022‑го по апрель 2024 года, под его руководством красно‑белые стали бронзовыми призерами РПЛ в сезоне‑2022/23.
    • «Гранада» набрала в Сегунде 6 очков в 6 матчах и сейчас занимает 12-е место.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.09.2024 14:29
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