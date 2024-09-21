Смородская сравнила Абаскаля с персонажем комедии

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на увольнение бывшего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля из «Гранады».

– Отставка Абаскаля справедливая. Считаю, что он никакой не тренер, он скорее шоумен. Как наш Хлестаков в бессмертной комедии Гоголя. Понимаете? Он представляет тем, кем не является.

– Роль Остапа Бендера тоже подойдет?

– Нет, Бендер был хитрее [смеется]. А это типичный Хлестаков: спляшем, станцуем и убежим.

– Может ли «Спартак» остаться единственным большим клубом в карьере испанца?

– Скорее всего, так и будет. Непонятно только, почему клуб так долго терпел его. Все время говорила, что он не умеет ставить игру.

– Урок другим?

– Эти уроки никто не учит. Каждый идет своим путем.