Определились финалисты плей-офф за последнюю путевку в Примеру

«Мирандес» и «Реал Овьедо» сыграют в финале плей-офф Сегунды за место в Примере.

В полуфиналах «Мирандес» по сумме двух матчей победил «Расинг» из Сантандера (3:3 и 4:1). «Овьедо» взял верх над «Альмерией» (2:1 и 1:1).

Встречи финала «Мирандес» – «Реал Ов» пройдут 15 и 21 июня. Победитель по сумме двух игр выйдет в Примеру.