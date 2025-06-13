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Определились финалисты плей-офф за последнюю путевку в Примеру

Сегодня, 08:57

«Мирандес» и «Реал Овьедо» сыграют в финале плей-офф Сегунды за место в Примере.

В полуфиналах «Мирандес» по сумме двух матчей победил «Расинг» из Сантандера (3:3 и 4:1). «Овьедо» взял верх над «Альмерией» (2:1 и 1:1).

Встречи финала «Мирандес»«Реал Ов» пройдут 15 и 21 июня. Победитель по сумме двух игр выйдет в Примеру.

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Испания. Сегунда Кордоба Мирандес Реал Ов Альмерия Расинг Обольский Николай
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