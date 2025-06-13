Определились финалисты плей-офф за последнюю путевку в Примеру

«Мирандес» и «Реал Овьедо» сыграют в финале плей-офф Сегунды за место в Примере.
В полуфиналах «Мирандес» по сумме двух матчей победил «Расинг» из Сантандера (3:3 и 4:1). «Овьедо» взял верх над «Альмерией» (2:1 и 1:1).
Встречи финала «Мирандес» – «Реал Ов» пройдут 15 и 21 июня. Победитель по сумме двух игр выйдет в Примеру.
- Ранее из элитного дивизиона вылетели «Леганес», «Лас-Пальмас» и «Вальядолид».
- Из Сегунды повысились в классе «Леванте» и «Эльче».
- Напомним, что в клубе Сегунды «Кордоба» в сезоне-2024/25 выступал 28-летний российский нападающий Николай Обольский. В 33 матчах он забил 3 гола и 3 передачи. «Кордоба» заняла итоговое 14-е место. Такжее россиянин сыграл в 1 встрече Кубка Испании.
Источник: «Бомбардир»