- 5 марта 2020
- 06:25 «Реал Сосьедад» впервые с 1988 года сыграет в финале Кубка Испании 1
- 14 февраля 2020
- 00:59 Кубок Испании. «Мирандес» уступил «Реал Сосьедаду», прервав 12-матчевую беспроигрышную серию
- 13 февраля 2020
- 23:59 Игрок «Мирандеса» Матеус забил гол в четвертом матче против команды Примеры подряд 2
- 7 февраля 2020
- 01:22 «Мирандес», «Гранада», «Реал Сосьедад», «Атлетик» – полуфиналисты Кубка Испании 2
- 6 февраля 2020
- 19:38 Клуб Сегунды «Мирандес» из последних десяти матчей против команд Примеры не выиграл два 1
- 06:39 Впервые с 2012 года в полуфинале Кубка Испании сыграет команда не из Примеры. Восемь лет назад это тоже был «Мирандес» 1
- 00:57 Кубок Испании. Середняк Сегунды «Мирандес» вслед за «Севильей» выбил «Вильярреал» и сыграет в полуфинале 2
- 31 января 2020
- 00:51 Кубок Испании. «Севилья» уступила середняку Сегунды «Мирандесу» 2
- 5 июня 2016
- 00:29 «Леганес» впервые в своей истории сыграет в Примере 2
- 28 января 2016
- 23:51 Кубок Испании. «Севилья» вновь обыграла «Мирандес» и вышла в полуфинал
- 22 января 2016
- 00:54 Кубок Испании. «Севилья» победила «Мирандес»
- 6 января 2016
- 19:55 Кубок Испании. «Валенсия» разгромила «Гранаду», «Депортиво» и «Мирандес» сыграли вничью
- 17 декабря 2015
- 00:53 Кубок Испании. «Мирандес» снова обыграл «Малагу» и другие результаты