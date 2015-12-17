Кубок Испании. «Мирандес» снова обыграл «Малагу» и другие результаты

В ответном матче 1/16 Кубка Испании «Мирандес» одержал победу над «Малагой» благодаря голу Лаго – 1:0. Первая игра этих команд также принесла успех «Мирандесу», который и продолжит борьбу в турнире.
В других ответных встречах «Валенсия» обыграла «Баракалдо» и прошла дальше, «Лас-Пальмас» сыграл вничью с «Реалом Сосьедад» и пробился в 1/8 благодаря домашней победе.
Кубок Испании. 1/16 финала. Ответные матчи
Валенсия – Баракалдо – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Мина, 8; 2:0 – Негредо, 31.
Голы: 0:1 – Лаго, 73.
Реал Сосьедад – Лас-Пальмас – 1:1 (0:1)
Удаление: Олазабаль, 89.
Голы: 0:1 – Жозе, 37; 1:1 – Канальес, 46.