Кубок Испании. «Мирандес» снова обыграл «Малагу» и другие результаты

В ответном матче 1/16 Кубка Испании «Мирандес» одержал победу над «Малагой» благодаря голу Лаго – 1:0. Первая игра этих команд также принесла успех «Мирандесу», который и продолжит борьбу в турнире.

В других ответных встречах «Валенсия» обыграла «Баракалдо» и прошла дальше, «Лас-Пальмас» сыграл вничью с «Реалом Сосьедад» и пробился в 1/8 благодаря домашней победе.

Кубок Испании. 1/16 финала. Ответные матчи

Валенсия – Баракалдо – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Мина, 8; 2:0 – Негредо, 31.

Малага – Мирандес – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Лаго, 73.

Реал Сосьедад – Лас-Пальмас – 1:1 (0:1)

Удаление: Олазабаль, 89.

Голы: 0:1 – Жозе, 37; 1:1 – Канальес, 46.

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