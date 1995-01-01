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    Мирандес - результаты

    Город Миранда де Эбро
    Дивизион Испания-Сегунда B Группа 1
    Сайт http://www.cdmirandes.com/index.shtml
    Стадион Мунисипал де Андува
    Тренер Карлос Террасас
    Турниры:
    Испания. Сегунда (2016/2017)
    42 тур
    		11 июня, воскресенье 19:00 Нумансия 0:2 Мирандес
    41 тур
    		4 июня, воскресенье 21:00 Мирандес 2:2 Мальорка
    40 тур
    		27 мая, суббота 19:00 Альмерия 2:0 Мирандес
    39 тур
    		21 мая, воскресенье 13:00 Мирандес 2:2 Вальядолид
    38 тур
    		13 мая, суббота 17:15 Эльче 0:1 Мирандес
    37 тур
    		7 мая, воскресенье 17:00 Мирандес 0:1 Севилья
    36 тур
    		30 апреля, воскресенье 19:00 Кордоба 1:1 Мирандес
    35 тур
    		23 апреля, воскресенье 17:00 Мирандес 0:1 Сарагоса
    34 тур
    		15 апреля, суббота 19:00 Химнастик 4:1 Мирандес
    33 тур
    		7 апреля, пятница 21:00 Мирандес 2:0 Алькоркон
    32 тур
    		1 апреля, суббота 17:00 Леванте 2:1 Мирандес
    31 тур
    		26 марта, воскресенье 19:00 Мирандес 1:3 Уэска
    30 тур
    		18 марта, суббота 20:00 Луго 2:1 Мирандес
    29 тур
    		11 марта, суббота 20:00 Мирандес 1:1 УКАМ Мурсия
    28 тур
    		3 марта, пятница 23:00 Тенерифе 1:1 Мирандес
    27 тур
    		25 февраля, суббота 20:00 Мирандес 0:2 Жирона
    26 тур
    		19 февраля, воскресенье 20:00 Райо Вальекано 1:2 Мирандес
    25 тур
    		12 февраля, воскресенье 20:00 Мирандес 0:2 Реал Ов
    24 тур
    		4 февраля, суббота 20:00 Кадис 2:1 Мирандес
    23 тур
    		28 января, суббота 20:00 Мирандес 1:1 Реус Депортиу
    22 тур
    		22 января, воскресенье 20:00 Хетафе 1:1 Мирандес
    21 тур
    		14 января, суббота 20:00 Мирандес 0:3 Нумансия
    20 тур
    		6 января, пятница 20:00 Мальорка 2:0 Мирандес
    19 тур
    		18 декабря, воскресенье 20:00 Мирандес 2:1 Альмерия
    18 тур
    		11 декабря, воскресенье 20:00 Вальядолид 5:0 Мирандес
    17 тур
    		3 декабря, суббота 20:15 Мирандес 1:0 Эльче
    16 тур
    		27 ноября, воскресенье 20:00 Севилья 1:0 Мирандес
    15 тур
    		20 ноября, воскресенье 22:00 Мирандес 1:1 Кордоба
    14 тур
    		13 ноября, воскресенье 22:00 Сарагоса 2:0 Мирандес
    13 тур
    		6 ноября, воскресенье 14:00 Мирандес 0:1 Химнастик
    12 тур
    		30 октября, воскресенье 20:00 Алькоркон 1:0 Мирандес
    11 тур
    		23 октября, воскресенье 19:00 Мирандес 0:3 Леванте
    10 тур
    		15 октября, суббота 19:00 Уэска 3:0 Мирандес
    9 тур
    		9 октября, воскресенье 17:00 Мирандес 2:2 Луго
    8 тур
    		2 октября, воскресенье 13:00 УКАМ Мурсия 2:2 Мирандес
    7 тур
    		25 сентября, воскресенье 17:00 Мирандес 3:2 Тенерифе
    6 тур
    		22 сентября, четверг 21:00 Жирона 1:1 Мирандес
    5 тур
    		18 сентября, воскресенье 17:00 Мирандес 2:1 Райо Вальекано
    4 тур
    		11 сентября, воскресенье 17:00 Реал Ов 0:0 Мирандес
    3 тур
    		3 сентября, суббота 17:00 Мирандес 3:2 Кадис
    2 тур
    		27 августа, суббота 20:00 Реус Депортиу 1:1 Мирандес
    1 тур
    		19 августа, пятница 21:00 Мирандес 1:1 Хетафе
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