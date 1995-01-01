Турниры:
Испания. Сегунда (2016/2017)
|42 тур
|11 июня, воскресенье
|19:00
|Нумансия
|0:2
|Мирандес
|41 тур
|4 июня, воскресенье
|21:00
|Мирандес
|2:2
|Мальорка
|40 тур
|27 мая, суббота
|19:00
|Альмерия
|2:0
|Мирандес
|39 тур
|21 мая, воскресенье
|13:00
|Мирандес
|2:2
|Вальядолид
|38 тур
|13 мая, суббота
|17:15
|Эльче
|0:1
|Мирандес
|37 тур
|7 мая, воскресенье
|17:00
|Мирандес
|0:1
|Севилья
|36 тур
|30 апреля, воскресенье
|19:00
|Кордоба
|1:1
|Мирандес
|35 тур
|23 апреля, воскресенье
|17:00
|Мирандес
|0:1
|Сарагоса
|34 тур
|15 апреля, суббота
|19:00
|Химнастик
|4:1
|Мирандес
|33 тур
|7 апреля, пятница
|21:00
|Мирандес
|2:0
|Алькоркон
|32 тур
|1 апреля, суббота
|17:00
|Леванте
|2:1
|Мирандес
|31 тур
|26 марта, воскресенье
|19:00
|Мирандес
|1:3
|Уэска
|30 тур
|18 марта, суббота
|20:00
|Луго
|2:1
|Мирандес
|29 тур
|11 марта, суббота
|20:00
|Мирандес
|1:1
|УКАМ Мурсия
|28 тур
|3 марта, пятница
|23:00
|Тенерифе
|1:1
|Мирандес
|27 тур
|25 февраля, суббота
|20:00
|Мирандес
|0:2
|Жирона
|26 тур
|19 февраля, воскресенье
|20:00
|Райо Вальекано
|1:2
|Мирандес
|25 тур
|12 февраля, воскресенье
|20:00
|Мирандес
|0:2
|Реал Ов
|24 тур
|4 февраля, суббота
|20:00
|Кадис
|2:1
|Мирандес
|23 тур
|28 января, суббота
|20:00
|Мирандес
|1:1
|Реус Депортиу
|22 тур
|22 января, воскресенье
|20:00
|Хетафе
|1:1
|Мирандес
|21 тур
|14 января, суббота
|20:00
|Мирандес
|0:3
|Нумансия
|20 тур
|6 января, пятница
|20:00
|Мальорка
|2:0
|Мирандес
|19 тур
|18 декабря, воскресенье
|20:00
|Мирандес
|2:1
|Альмерия
|18 тур
|11 декабря, воскресенье
|20:00
|Вальядолид
|5:0
|Мирандес
|17 тур
|3 декабря, суббота
|20:15
|Мирандес
|1:0
|Эльче
|16 тур
|27 ноября, воскресенье
|20:00
|Севилья
|1:0
|Мирандес
|15 тур
|20 ноября, воскресенье
|22:00
|Мирандес
|1:1
|Кордоба
|14 тур
|13 ноября, воскресенье
|22:00
|Сарагоса
|2:0
|Мирандес
|13 тур
|6 ноября, воскресенье
|14:00
|Мирандес
|0:1
|Химнастик
|12 тур
|30 октября, воскресенье
|20:00
|Алькоркон
|1:0
|Мирандес
|11 тур
|23 октября, воскресенье
|19:00
|Мирандес
|0:3
|Леванте
|10 тур
|15 октября, суббота
|19:00
|Уэска
|3:0
|Мирандес
|9 тур
|9 октября, воскресенье
|17:00
|Мирандес
|2:2
|Луго
|8 тур
|2 октября, воскресенье
|13:00
|УКАМ Мурсия
|2:2
|Мирандес
|7 тур
|25 сентября, воскресенье
|17:00
|Мирандес
|3:2
|Тенерифе
|6 тур
|22 сентября, четверг
|21:00
|Жирона
|1:1
|Мирандес
|5 тур
|18 сентября, воскресенье
|17:00
|Мирандес
|2:1
|Райо Вальекано
|4 тур
|11 сентября, воскресенье
|17:00
|Реал Ов
|0:0
|Мирандес
|3 тур
|3 сентября, суббота
|17:00
|Мирандес
|3:2
|Кадис
|2 тур
|27 августа, суббота
|20:00
|Реус Депортиу
|1:1
|Мирандес
|1 тур
|19 августа, пятница
|21:00
|Мирандес
|1:1
|Хетафе