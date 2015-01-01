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Испания. Сегунда
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Мирандес
Результаты
€ 3 млн
Мирандес - результаты матчей
Миранда-де-Эбро
Испания. Сегунда
Стадион:
Мунисипаль де Андува
Сайт:
http://www.cdmirandes.com/index.shtml
Тренер:
Карлос Террасас
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Испания. Кубок. 2025/2026
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Испания. Сегунда. 2024/2025
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Испания. Сегунда. 2015/2016
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Испания. Кубок. 2011/2012
Испания. Кубок. 2008/2009
31.05 | 22:00
Леганес
1 : 0
Мирандес
24.05 | 19:30
Мирандес
3 : 1
Гранада
16.05 | 15:00
Реал Сосьедад Б
2 : 2
Мирандес
10.05 | 19:30
Мирандес
0 : 1
Эйбар
04.05 | 21:30
Альмерия
4 : 2
Мирандес
26.04 | 17:15
Мирандес
2 : 1
Леонеса
20.04 | 21:30
Депортиво
3 : 1
Мирандес
12.04 | 19:30
Мирандес
2 : 2
Кастельон
05.04 | 22:00
Сарагоса
1 : 2
Мирандес
31.03 | 20:00
Мирандес
1 : 1
Альбасете
27.03 | 21:00
Кордоба
2 : 2
Мирандес
22.03 | 18:15
Мирандес
2 : 1
Вальядолид
13.03 | 22:30
Мирандес
0 : 2
Кадис
07.03 | 20:30
Бургос
2 : 0
Мирандес
01.03 | 18:15
Мирандес
0 : 1
Сеута
21.02 | 18:15
Уэска
1 : 2
Мирандес
15.02 | 16:00
Мирандес
1 : 1
Лас-Пальмас
09.02 | 22:30
Расинг
1 : 0
Мирандес
02.02 | 22:30
Мирандес
2 : 1
Малага
24.01 | 20:30
Спортинг
3 : 0
Мирандес
18.01 | 16:00
Мирандес
1 : 2
ФК Андорра
10.01 | 16:00
Мирандес
2 : 2
Альмерия
02.01 | 22:30
Эйбар
2 : 1
Мирандес
21.12 | 18:15
Мирандес
1 : 2
Кордоба
15.12 | 22:30
Кастельон
3 : 1
Мирандес
08.12 | 20:30
Лас-Пальмас
0 : 0
Мирандес
30.11 | 20:30
Мирандес
1 : 0
Реал Сосьедад Б
23.11 | 23:00
Малага
3 : 2
Мирандес
16.11 | 20:30
Мирандес
0 : 2
Бургос
07.11 | 22:30
Мирандес
2 : 1
Спортинг
01.11 | 18:15
Леонеса
3 : 2
Мирандес
25.10 | 22:00
Мирандес
1 : 3
Расинг
18.10 | 17:15
Сеута
2 : 0
Мирандес
11.10 | 17:15
Мирандес
0 : 0
Леганес
05.10 | 19:30
Вальядолид
1 : 1
Мирандес
26.09 | 21:30
Мирандес
0 : 1
Сарагоса
20.09 | 19:30
ФК Андорра
1 : 1
Мирандес
13.09 | 17:15
Мирандес
1 : 5
Депортиво
05.09 | 20:30
Альбасете
1 : 4
Мирандес
31.08 | 22:30
Гранада
1 : 2
Мирандес
23.08 | 18:00
Мирандес
0 : 1
Уэска
17.08 | 20:30
Кадис
1 : 0
Мирандес
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