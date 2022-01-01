Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Испания. Сегунда
Команды
Мирандес
Состав
€ 3 млн
Мирандес - состав команды
Миранда-де-Эбро
Испания. Сегунда
Стадион:
Мунисипаль де Андува
Сайт:
http://www.cdmirandes.com/index.shtml
Тренер:
Карлос Террасас
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Igor Nikić
Вра
-
19
Мараш Никола
Защ
30
€ 0.8 млн
5
Пика Адриан
Защ
24
€ 0.6 млн
17
Перес Пабло
Защ
25
€ 0.2 млн
21
Поштиго Серхио
Защ
37
€ 0.1 млн
11
Мальса Микаэль
Пол
30
€ 0.3 млн
6
Thiago Helguera
Пол
-
14
Мари Альберто
Нап
25
€ 0.8 млн
30
Эль-Жебари Салим
Нап
22
€ 0.4 млн
20
Это'О Этьен
Нап
24
€ 0.3 млн
7
Варела Икер
Нап
23
€ 0.3 млн
9
Siren Diao
Нап
-
29
Pablo López Gómez
Нап
-
Всего игроков: 13, из них вратарей: 1, защитников: 4, полузащитников: 2, нападающих: 6
Главные новости
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
10:14
1
Акинфеев рассказал, как идет его восстановление от травмы
09:58
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
8
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
1
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
9
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
2
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
8
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+