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    Карлос Террасас

    Тренер
    Имя Карлос
    Фамилия Террасас
    Команда Мирандес
    Гражданство Испания
    Дата рождения 9 февраля 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Мирандес 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.11.2022 Вименор 0 : 2 Мирандес
    20.12.2022 Интерсити 2 : 0 Мирандес
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