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Испания. Сегунда
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Мирандес
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€ 3 млн
Мирандес - новости команды
Миранда-де-Эбро
Испания. Сегунда
Стадион:
Мунисипаль де Андува
Сайт:
http://www.cdmirandes.com/index.shtml
Тренер:
Карлос Террасас
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Расписание
Таблица
Определились финалисты плей-офф за последнюю путевку в Примеру
2025.06.13 08:57
В Сегунде определился второй клуб, вышедший в Примеру, и все участники плей-офф
2025.06.03 10:56
1
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
2024.08.17 20:16
1
Фото
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
2024.01.19 22:39
3
Иосифов нашел новый клуб в Испании после ухода из «Вильярреала»
2023.07.05 13:53
Кубок Испании. «Мирандес» уступил «Реал Сосьедаду», прервав 12-матчевую беспроигрышную серию
2020.02.14 00:59
Игрок «Мирандеса» Матеус забил гол в четвертом матче против команды Примеры подряд
2020.02.13 23:59
2
«Мирандес», «Гранада», «Реал Сосьедад», «Атлетик» – полуфиналисты Кубка Испании
2020.02.07 01:22
2
Клуб Сегунды «Мирандес» из последних десяти матчей против команд Примеры не выиграл два
2020.02.06 19:38
1
Впервые с 2012 года в полуфинале Кубка Испании сыграет команда не из Примеры. Восемь лет назад это тоже был «Мирандес»
2020.02.06 06:39
1
Кубок Испании. Середняк Сегунды «Мирандес» вслед за «Севильей» выбил «Вильярреал» и сыграет в полуфинале
2020.02.06 00:57
2
Кубок Испании. «Севилья» уступила середняку Сегунды «Мирандесу»
2020.01.31 00:51
2
«Леганес» впервые в своей истории сыграет в Примере
2016.06.05 00:29
2
Кубок Испании. «Севилья» вновь обыграла «Мирандес» и вышла в полуфинал
2016.01.28 23:51
Кубок Испании. «Севилья» победила «Мирандес»
2016.01.22 00:54
Кубок Испании. «Валенсия» разгромила «Гранаду», «Депортиво» и «Мирандес» сыграли вничью
2016.01.06 19:55
Кубок Испании. «Мирандес» снова обыграл «Малагу» и другие результаты
2015.12.17 00:53
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