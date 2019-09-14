Впервые с 2012 года в полуфинале Кубка Испании сыграет команда не из Примеры. Восемь лет назад это тоже был «Мирандес»

Красавчики! Так держать. В полуфинале пусть им попадётся Гранада. Хотелось бы увидеть финал Барса-Мирандес.
«Мирандес» выбил «Вильярреал» из Кубка Испании, победив в четвертьфинальном матче со счетом 4:2.
Как сообщает Gracenote Live, впервые с сезона-2011/12 в полуфинал вышеуказанного турнира пробилась команда не из Примеры.
Восемь лет назад это также был «Мирандес», который за шаг до финала проиграл «Атлетику» из Бильбао.
- Ранее в 1/2 финала Кубка прошла «Гранада».
- Сегодня свои матчи проведут «Реал» и «Барселона».
- «Мирандес» – представитель испанской Сегунды.