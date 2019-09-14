Впервые с 2012 года в полуфинале Кубка Испании сыграет команда не из Примеры. Восемь лет назад это тоже был «Мирандес»

«Мирандес» выбил «Вильярреал» из Кубка Испании, победив в четвертьфинальном матче со счетом 4:2.

Как сообщает Gracenote Live, впервые с сезона-2011/12 в полуфинал вышеуказанного турнира пробилась команда не из Примеры.

Восемь лет назад это также был «Мирандес», который за шаг до финала проиграл «Атлетику» из Бильбао.