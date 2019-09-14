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    Впервые с 2012 года в полуфинале Кубка Испании сыграет команда не из Примеры. Восемь лет назад это тоже был «Мирандес»

    «Мирандес» выбил «Вильярреал» из Кубка Испании, победив в четвертьфинальном матче со счетом 4:2.

    Как сообщает Gracenote Live, впервые с сезона-2011/12 в полуфинал вышеуказанного турнира пробилась команда не из Примеры.

    Восемь лет назад это также был «Мирандес», который за шаг до финала проиграл «Атлетику» из Бильбао.

    Источник: Gracenote Live

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9285

      Cules2013 26 минут назад

      Красавчики! Так держать. В полуфинале пусть им попадётся Гранада. Хотелось бы увидеть финал Барса-Мирандес.

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