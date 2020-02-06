Клуб Сегунды «Мирандес» из последних десяти матчей против команд Примеры не выиграл два

В 1/4 финала Кубка Испании представитель Сегунды «Мирандес» прошел «Вильярреал» и одержал третью подряд победу над клубом Примеры. По ходу нынешнего сезона команда также обыграла «Севилью» и «Сельту».

Из последних десяти матчей (первый из них – в 2011 году с «Вильярреалом») против команд Примеры «Мирандес» выиграл восемь.