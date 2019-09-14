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    Клуб Сегунды «Мирандес» из последних десяти матчей против команд Примеры не выиграл два

    В 1/4 финала Кубка Испании представитель Сегунды «Мирандес» прошел «Вильярреал» и одержал третью подряд победу над клубом Примеры. По ходу нынешнего сезона команда также обыграла «Севилью» и «Сельту».

    Из последних десяти матчей (первый из них – в 2011 году с «Вильярреалом») против команд Примеры «Мирандес» выиграл восемь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1110

      Серж 69 20 минут назад

      Молодцы,конечно,но только вот чтобы в Примере играть,нужно и соперников по своей лиге обыгрывать,желательно почаще.Понятно,что болельщики счастливы,но,к сожалению,это не на долго,кубок им не взять,конечно.

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