Клуб Сегунды «Мирандес» из последних десяти матчей против команд Примеры не выиграл два

В 1/4 финала Кубка Испании представитель Сегунды «Мирандес» прошел «Вильярреал» и одержал третью подряд победу над клубом Примеры. По ходу нынешнего сезона команда также обыграла «Севилью» и «Сельту».
Из последних десяти матчей (первый из них – в 2011 году с «Вильярреалом») против команд Примеры «Мирандес» выиграл восемь.
- «Мирандес» – первая с 2012 года команда не из Примеры в полуфинале Кубка Испании.
- Ранее в 1/2 финала Кубка прошла «Гранада».
- Сегодня, 6 февраля, свои матчи проведут «Реал» и «Барселона».
Источник: Бомбардир.ру