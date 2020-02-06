Кубок Испании. Середняк Сегунды «Мирандес» вслед за «Севильей» выбил «Вильярреал» и сыграет в полуфинале

В полуфинале Кубка Испании сыграет середняк Сегунды (Д2) «Мирандес». В 1/4 финала команда прошла «Вильярреал», забив четыре гола. Один из мячей гостей забил экс-игрок сборной Испании Санти Касорла.

На прошлой неделе на стадии 1/8 финала «Мирандес» выбил другой клуб Примеры – «Севилью».

Кубок Испании. 1/4 финала

Мирандес – Вильярреал – 4:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Айас, 17; 1:1 – Онтиверос, 32; 2:1 – Меркеланц, 45+3 (с пенальти); 2:2 – Касорла, 55 (с пенальти); 3:2 – Онайндиа, 58; 4:2 – Санчес, 90+2.

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