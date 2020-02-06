Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кубок Испании. Середняк Сегунды «Мирандес» вслед за «Севильей» выбил «Вильярреал» и сыграет в полуфинале

Кубок Испании. Середняк Сегунды «Мирандес» вслед за «Севильей» выбил «Вильярреал» и сыграет в полуфинале

6 февраля 2020, 00:57
2

В полуфинале Кубка Испании сыграет середняк Сегунды (Д2) «Мирандес». В 1/4 финала команда прошла «Вильярреал», забив четыре гола. Один из мячей гостей забил экс-игрок сборной Испании Санти Касорла.

На прошлой неделе на стадии 1/8 финала «Мирандес» выбил другой клуб Примеры – «Севилью».

Кубок Испании. 1/4 финала

Мирандес – Вильярреал – 4:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Айас, 17; 1:1 – Онтиверос, 32; 2:1 – Меркеланц, 45+3 (с пенальти); 2:2 – Касорла, 55 (с пенальти); 3:2 – Онайндиа, 58; 4:2 – Санчес, 90+2.

Календарь Кубка Испании

Результаты Кубка Испании

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Испания. Кубок Мирандес Севилья Вильярреал
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
серега кашин
1580962807
для них это уже подвиг, а почему бы на большее не замахнуться
Ответить
johnny983
1580976683
Севилья тоже Вильярреал выбила?)
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+