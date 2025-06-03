В Сегунде определился второй клуб, вышедший в Примеру, и все участники плей-офф

«Эльче» завоевал 2-е место в Сегунде по итогам матчей заключительного 42-го тура. Команда набрала 77 очков, отстав от победившего в турнире «Леванте» на 2 балла.

3-е место занял «Реал Овьедо» с 75 очками. Столько же баллов у ставшего 4-м «Мирандеса». 5-е место занял «Расинг» (71 очко), а 6-е – «Альмерия» (69).

«Эльче» стал обладателем второй путевки в Примеру по итогам сезона. «Леванте» ранее досрочно обеспечил себе повышение в клубе.

За третью путевку в плей-офф поборются четыре команды.

В полуфиналах встретятся «Альмерия» – «Реал Ов» (7 и 11 июня), «Расинг» – «Мирандес» (8 и 12 июня). Финальные игры пройдут 15 и 21 июня.