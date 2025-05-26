Из Примеры вылетел прошлгодний победитель Сегунды, в элиту вернулся клуб из Валенсии

По итогам заключительного тура чемпионата Испании «Леганес» вылетел из Примеры. В последнем матче команда выиграла дома у «Вальядолида» (3:0), но это не помогло ей сохранить прописку в элите.

«Леганес» мог опередить только «Эспаньол», но клуб из Барселоны в последней встрече также одержал победу на своем поле над «Лас-Пальмасом» (3:0). Каталонцы в итоге поднялись на 14-е место с 42 очками. Они сравнялись по числу баллов с «Хетафе» и «Алавесом». «Жирона» и «Севилья», набрав по 41 очку финишировали 16-й и 17-й.

«Леганес» закончил сезон на 18-м месте с 40 очками. Ранее шансы сохранить прописку в элите также потеряли «Лас-Пальмас» и «Вальядолид».

По итогам матчей предпоследнего 41-го тура Сегунды место в Примере завоевал «Леванте». Команда из Валенсии в гостях победила «Бургос» (3:2) и лидирует в турнире с 76 очками. «Леванте» опережает на 2 очка «Эльче», идущий 2-м, и стал недосягаемым для идущих следом «Овьедо» и «Мирандеса» (у команд по 72 балла).

Напрямую путевки в Примеру завоюют клубы, занявшие первые два места. Команды, которые окажутся в Сегунде на позициях с 3-й по 6-ю поборются за еще одну путевку в элиту в плей-офф.