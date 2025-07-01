Агент Захаряна сказал, может ли игрок уйти из «Сосьедада» в РПЛ

Представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин высказался о возможном возвращении игрока в РПЛ в летнее трансферное окно.
«Арсен сейчас находится в Москве, но скоро улетает обратно в Испанию: «Реал Сосьедад» собирается 7 июля. В России Захарян просто отдыхает, проводит отпуск.
Возвращение Арсена в РПЛ? Это невозможно. Он никуда не собирается.
Откуда вообще возникают теории, что «Реал Сосьедад» хочет куда-то отдать Захаряна? Сам Арсен тоже хочет играть в Ла Лиге. Даже намеков нет, что Захарян может уйти. Арсен восстановился, команда омоложается, плюс новый тренер и спортивный директор – у команды есть цели и задачи», – сказал Голубин.
- 22-летний Захарян в минувшем сезоне провел за «Реал Сосьедад» 4 матча, забил 1 гол, отдал 1 передачу. Россиянин пропустил много игр из-за травм.
- Его контракт с испанским клубом действует до 30 июня 2029 года.
Источник: Sport24