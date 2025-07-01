Агент Захаряна сказал, может ли игрок уйти из «Сосьедада» в РПЛ

Представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин высказался о возможном возвращении игрока в РПЛ в летнее трансферное окно.

«Арсен сейчас находится в Москве, но скоро улетает обратно в Испанию: «Реал Сосьедад» собирается 7 июля. В России Захарян просто отдыхает, проводит отпуск.

Возвращение Арсена в РПЛ? Это невозможно. Он никуда не собирается.

Откуда вообще возникают теории, что «Реал Сосьедад» хочет куда-то отдать Захаряна? Сам Арсен тоже хочет играть в Ла Лиге. Даже намеков нет, что Захарян может уйти. Арсен восстановился, команда омоложается, плюс новый тренер и спортивный директор – у команды есть цели и задачи», – сказал Голубин.