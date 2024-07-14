Российский нападающий перешел в клуб Сегунды

Российский нападающий Николай Обольский подписал двухлетний контракт с «Кордобой», выступающей в Сегунде. 27-летний форвард перешел в испанский клуб на правах свободного агента.

Обольский выступает в Испании с августа 2020 года, но до перехода в «Кордобу» играл в клубах третьего по статусу дивизиона.

В прошлом сезоне он провел 40 матчей за «Ибицу», забил 10 голов, отдал 3 передачи.

Обольский провел 16 матчей в РПЛ за «Динамо». Также он играл за бело-голубых, «Сочи» и «Нижний Новгород» в Первой лиге.

На счету игрока 1 матч за молодежную сборную России.