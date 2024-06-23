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    Четвертьфиналист ЛЧ-2012/13 вернулся в Сегунду

    «Малага» оформила себе возвращение в Сегунду – второй по силе дивизион Испании.

    Это случилось благодаря проходу «Химнастика» в стыковых матчах. Первая встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу «Малаги».

    Основное время ответного матча закончилось минимальной победой «Химнастика». Было назначено дополнительное время. На 93-й минуте «Малага» пропустила, счет стал 2:0 в пользу таррагонцев. На 108-й и 120+1 минутах «Малага» отправила мяч в ворота соперника, счет стал 2:2.

    В итоге путевка в Сегунду досталась «Малаге».

    • «Малага» – четвертьфиналист Лиги чемпионов сезона-2012/13, где вылетела от «Боруссии» Д.

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    Источник: «Бомбардир»

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