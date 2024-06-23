Четвертьфиналист ЛЧ-2012/13 вернулся в Сегунду

«Малага» оформила себе возвращение в Сегунду – второй по силе дивизион Испании.

Это случилось благодаря проходу «Химнастика» в стыковых матчах. Первая встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу «Малаги».

Основное время ответного матча закончилось минимальной победой «Химнастика». Было назначено дополнительное время. На 93-й минуте «Малага» пропустила, счет стал 2:0 в пользу таррагонцев. На 108-й и 120+1 минутах «Малага» отправила мяч в ворота соперника, счет стал 2:2.

В итоге путевка в Сегунду досталась «Малаге».