Четвертьфиналист ЛЧ-2012/13 вернулся в Сегунду

«Малага» оформила себе возвращение в Сегунду – второй по силе дивизион Испании.
Это случилось благодаря проходу «Химнастика» в стыковых матчах. Первая встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу «Малаги».
Основное время ответного матча закончилось минимальной победой «Химнастика». Было назначено дополнительное время. На 93-й минуте «Малага» пропустила, счет стал 2:0 в пользу таррагонцев. На 108-й и 120+1 минутах «Малага» отправила мяч в ворота соперника, счет стал 2:2.
В итоге путевка в Сегунду досталась «Малаге».
- «Малага» – четвертьфиналист Лиги чемпионов сезона-2012/13, где вылетела от «Боруссии» Д.