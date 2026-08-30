Тренер «Малаги» после 0:4: «Судьи зафиксируют фол, если просто дотронуться до игрока «Реала»

Главный тренер «Малаги» Хуан Франсиско Фунес считает, что арбитры предвзято относились к его команде в гостевом матче 3-го тура Примеры с «Реалом» (0:4).
«Возникает ощущение, что [судьи] зафиксируют фол, если просто дотронуться до игрока соперника, в то время как у наших должна пойти кровь, чтобы нарушение увидели», – сказал Фунес.
- Голы у «Реала» забили Джуд Беллингем на 19-й минуте, Килиан Мбаппе на 30-й и Арда Гюлер на 90+1-й. Также у «Малаги» в свои ворота мяч отправил Альфонсо Эрреро на 26-й.
- Главным судьей матча в Мадриде был Хуан Мартинес Мунуэра.
Источник: Marca