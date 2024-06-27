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  • Мостовой: «Я дал рекламу Абаскалю и он подписал контракт с «Гранадой»

Мостовой: «Я дал рекламу Абаскалю и он подписал контракт с «Гранадой»

27 июня 2024, 22:33
9

Александра Мостового спросили о его зацикленности на персоне экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

– Зачем в своих интервью вы частенько вспоминаете Абаскаля, зачем вы его рекламируете?

– Да, кстати, я дал рекламу и он подписал контракт с «Гранадой». Кстати, мне несколько дней назад звонили, и я говорил, что рад его назначению, он молодец. Он же много раз здесь [в России] говорил, что он приехал учиться, набираться опыта.

Только другое дело, что ему два года давали столько денег здесь и столько комплиментов сыпали, что, eлки-палки, ни одному человеку, который всю жизнь футболу отдал, такого не делают.

  • «Спартак» уволил Абаскаля 14 апреля.
  • После его ухода команда ни разу не проиграла в РПЛ.
  • Испанец возглавил «Гранаду» на прошлой неделе.

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Источник: Legalbet
Испания. Сегунда Россия. Премьер-лига Гранада Спартак Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (9)
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Александр-Каратеев-yandex
1719518895
"Собака лает, караван идёт". К твоему мнению никто и не прислушивается.
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momwig_
1719519701
Дебил
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Mirak92
1719520012
Какую рекламу? Тебя за границей даже мокрые собаки не знают.Смотрю на водку подсел знатно
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k611
1719538188
Пургу какую-то несёт
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Bozigit
1719545197
Абоскаль наверное уже вздрагивает от фамилии Мостовой)))
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алдан2014
1719556424
Очень любопытно, Мост так и будет балаболить? Может хоть дворовую команду потренерует для начала? Или не царское дело?
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Каратель помойников
1719563064
Видно как жаба душит мостового,так и желчью можно захлебнутся.пусть у абаскаля не получилось,сейчас он в гранаде,но он тренирует,его приглашают,а вот мостовой увы только киздит...да,игроком был хорошим,но послеигровой период так себе
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