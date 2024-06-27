Мостовой: «Я дал рекламу Абаскалю и он подписал контракт с «Гранадой»

Александра Мостового спросили о его зацикленности на персоне экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

– Зачем в своих интервью вы частенько вспоминаете Абаскаля, зачем вы его рекламируете?

– Да, кстати, я дал рекламу и он подписал контракт с «Гранадой». Кстати, мне несколько дней назад звонили, и я говорил, что рад его назначению, он молодец. Он же много раз здесь [в России] говорил, что он приехал учиться, набираться опыта.

Только другое дело, что ему два года давали столько денег здесь и столько комплиментов сыпали, что, eлки-палки, ни одному человеку, который всю жизнь футболу отдал, такого не делают.