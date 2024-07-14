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Аленичев ответил, кто сильнее – Месси или Ямаль

14 июля 2024, 15:41
12

Бывший игрок сборной России Дмитрий Аленичев сравнил форварда сборной Испании Ламина Ямаля с Лионелем Месси.

«Сейчас многие называют Ямаля наследником Месси. То, что показывает парень в 16 лет, конечно, заслуживает восхищения. Тот же Лео тоже начинал примерно в таком же возрасте – но чего достиг?! Аргентинец выдал просто фантастическую карьеру!

Безусловно, то, как играет Ламин, как забивает, как идет в дриблинг на двух-трех соперников, вызывает огромное уважение. Но уверен, что у него не будет такой футбольной жизни, как у Месси – Лео, по моему мнению, номер один за всю историю. Хотя Ямаль, Винисиус, Беллингем и Мбаппе – люди, которые в ближайшие годы станут ежегодно претендовать на «Золотой мяч». Однозначно. Они – украшение мирового футбола.

Но Месси есть Месси – это космос, недосягаемый уровень при всем уважении к Криштиану и новому поколению. Я вообще считаю, что Месси вряд ли кто-то превзойдет как минимум за полвека – а то и дольше. Сколько ни тренируйся, а стать «инопланетянином» дано только единицам избранных», – сказал Аленичев.

  • Ямалю накануне исполнилось 17 лет.
  • В 22:00 мск он поучаствует в финале Евро-2024.
  • Ламин стоит 90 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Испания. Сегунда Аргентина. Примера Испания Аргентина Барселона Интер Майами Месси Лионель Ямаль Ламин Аленичев Дмитрий
Комментарии (12)
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Spartak_forv@
1720961456
У Ямаля не будет футбольной жизни Месси,потому что у него будет футбольная жизнь Ямаля.Отвалите от пацана
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MazaiNN
1720962582
Ни чего не напоминает? Извечные вопросы 8 летних детей. Дети 90х кто сильнее Ван Дам или Шварценеггер? Дети 2000х Кто сильнее Супермен или Человек паук? Короче это я о современных,,журналистах,, Кому интересно мнение Аленичева о Ямале. Если только о полуострове..
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Мордаванин
1720963258
Еще одного слоника захобот потянули идиоты и вед протрубил чтото вразумительно
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k611
1720966224
Сравнить можно будет когда Ямаль достигнет возраста Месси. Посмотреть какие титулы будут у испанца к этому времени.
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O-kolesov
1720966731
Ну со стороны Аленичева это некорректно обсуждать будущее молодого человека
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DOCTOR PENALTY
1720967345
Вряд ли в наше время найдётся безумец, который будет инвестировать в такой искусственный проект как "Месси".
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Andrew01
1723837158
Ямаль конечно красавчик, но его карьера будет зависеть от дальнейшего поведения. Зазвездиться всё просрет, примеров таких масса, будет пахать станет одним их лучших. А в споре Месси и Роналдо, нереально сравнить - один талант, другой труд и упорство (прям Саске и Наруто xD) Каждый из них велик по своему и может быть примером для миллионов, а кто лучше реально узнать нет способа, каждый проверяет различной статистикой подгоняя её под любимчика...
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САДЫЧОК
1723837811
Месси просто очень хороший футболист. Но много игроков лучше и раньше и сейчас!
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