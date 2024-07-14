Аленичев ответил, кто сильнее – Месси или Ямаль

Бывший игрок сборной России Дмитрий Аленичев сравнил форварда сборной Испании Ламина Ямаля с Лионелем Месси.

«Сейчас многие называют Ямаля наследником Месси. То, что показывает парень в 16 лет, конечно, заслуживает восхищения. Тот же Лео тоже начинал примерно в таком же возрасте – но чего достиг?! Аргентинец выдал просто фантастическую карьеру!

Безусловно, то, как играет Ламин, как забивает, как идет в дриблинг на двух-трех соперников, вызывает огромное уважение. Но уверен, что у него не будет такой футбольной жизни, как у Месси – Лео, по моему мнению, номер один за всю историю. Хотя Ямаль, Винисиус, Беллингем и Мбаппе – люди, которые в ближайшие годы станут ежегодно претендовать на «Золотой мяч». Однозначно. Они – украшение мирового футбола.

Но Месси есть Месси – это космос, недосягаемый уровень при всем уважении к Криштиану и новому поколению. Я вообще считаю, что Месси вряд ли кто-то превзойдет как минимум за полвека – а то и дольше. Сколько ни тренируйся, а стать «инопланетянином» дано только единицам избранных», – сказал Аленичев.