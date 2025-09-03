Очоа сбежал с переговоров с испанским клубом – ушел выпить кофе и не вернулся

В Испании сообщили о странной ситуации с участием мексиканского вратаря Гильермо Очоа.

40-летний футболист обсуждал контракт с «Бургосом» из испанской Сегунды и не вернулся на подписание, уйдя выпить кофе.

Очоа сбежал и перестал отвечать на звонки. Позднее его представители объяснили поведение голкипера.

«Пусть они расскажут правду. Клуб внезапно и в сторону уменьшения изменил сумму контракта.

Они отправили окончательный контракт, в котором 60% рекламных доходов перечислялись в пользу клуба, и были отступные в 5 миллионов.

Окончательная сумма даже не достигла минимальной заработной платы в дивизионе», – говорится в заявлении.