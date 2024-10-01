Балотелли ведет переговоры с испанским клубом

Стало известно, где может продолжить карьеру Марио Балотелли.
34-летний футболист ведет переговоры с клубом «Интерсити» из 3-го дивизиона Испании.
Он пребывает в статусе свободного агента после истечения контракта с «Адана Демирспором».
- Рыночная стоимость итальянца – 650 тысяч евро.
- В течение карьеры нападающий выступал за «Интер», «Милан», «Брешию», «Монцу», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Марсель», «Ниццу», «Сьон».
- В прошлом сезоне Балотелли забил 7 голов и сделал 1 ассист в 16 матчах чемпионата Турции.