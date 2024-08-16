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  • Мостовой отреагировал на слова Абаскаля про дерьмо и ветчину

Мостовой отреагировал на слова Абаскаля про дерьмо и ветчину

16 августа 2024, 21:00
5

Александр Мостовой оценил резонансное заявление Гильермо Абаскаля.

«Не слышал такого выражения раньше. 15 лет прожил в Испании и не слышал. Матерный язык везде одинаковый, но может быть, это выражение из региона, откуда он.

Какая связь между говном и ветчиной? Он заработал в «Спартаке» столько денег, что точно знает, какая ветчина на вкус. Может лет 20 в Испании спокойно жить», – сказал Мостовой.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Испания. Сегунда Россия. Премьер-лига Гранада Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (5)
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БАЗАРА НЕТ
1723835611
Засрашка тарасавская)
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BRO_football
1723839189
Связь между говном и ветчиной - Спартак. Всё верно. Молодец, Мостовой.
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Сельмаш 74
1723871862
То есть чтоб наслаждаться ветчиной в гишпани абаскалю пришлось побыть в дерьме т.е. в Спартаке
Ответить
САДЫЧОК
1723959748
Отлично Абаскаль этого лохматого задел!
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иммануил
1724009055
Говно что ли ест периодически,чтобы потом ветчиной вкус перебить?
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