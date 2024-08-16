Мостовой отреагировал на слова Абаскаля про дерьмо и ветчину

Александр Мостовой оценил резонансное заявление Гильермо Абаскаля.
- «Гранада» проиграла «Альбасете» (1:2) в 1-м туре Сегунды.
- После матча Абаскаль сказал: «Иногда нужно съесть дерьмо, чтобы узнать вкус ветчины».
«Не слышал такого выражения раньше. 15 лет прожил в Испании и не слышал. Матерный язык везде одинаковый, но может быть, это выражение из региона, откуда он.
Какая связь между говном и ветчиной? Он заработал в «Спартаке» столько денег, что точно знает, какая ветчина на вкус. Может лет 20 в Испании спокойно жить», – сказал Мостовой.
Источник: «Спорт-Экспресс»