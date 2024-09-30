Абаскаль одним словом описал увольнение из «Гранады»

Гильермо Абаскаль не понял свою отставку с поста главного тренера «Гранады».

– Период вашей работы в «Гранаде». «Сегунда» не прощает даже минимальных ошибок? Слишком ровный уровень команд?

– Я вам немного расскажу о втором дивизионе, а потом, если хотите, о моей истории. В Сегунде играют 22 команды. Там большая конкуренция, первая команда может проиграть последней.

У нас было шесть игр. Трансферный рынок закрылся после третьего тура. Потом мы провели всего три игры.

Вы не можете оценить работу специалиста за три игры. То, что произошло со мной, я считаю довольно странным.

– Где уровень стресса для тренера выше: в Испании или России?

– В России это приносит больше стресса, чем где-либо ещe в мире.