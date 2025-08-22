«Сочи» может подписать игрока из испанского клуба

«Сочи» заинтересован в нападающем «Лас-Пальмаса» Сори Каба. Российский клуб получил принципиальное согласие форварда на переход.

«Сочи» намерен взять Каба в аренду на 1 сезон с правом дальнейшего выкупа за более чем 1,5 миллиона евро.

В случае решения о выкупе контракт Каба с российским клубом будет действовать еще два года. Игрок будет зарабатывать около 500 000 евро в год.

30-летний Каба в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Эльче», где провел 27 матчей, забил 4 гола.