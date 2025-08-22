«Сочи» может подписать игрока из испанского клуба

«Сочи» заинтересован в нападающем «Лас-Пальмаса» Сори Каба. Российский клуб получил принципиальное согласие форварда на переход.
«Сочи» намерен взять Каба в аренду на 1 сезон с правом дальнейшего выкупа за более чем 1,5 миллиона евро.
В случае решения о выкупе контракт Каба с российским клубом будет действовать еще два года. Игрок будет зарабатывать около 500 000 евро в год.
30-летний Каба в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Эльче», где провел 27 матчей, забил 4 гола.
- Его контракт с «Лас-Пальмасом» рассчитан до 30 июня 2027 года.
- На счету форварда 21 матч и 3 гола за сборную Гвинеи, но в последний раз он выступал за нее в 2022 году.
- Также Каба играл на групповом этапе Лиги чемпионов. На его счету 6 матчей в составе «Мидтьюлланда».
Источник: Africafoot