Игрок «Динамо» перешел в клуб Сегунды

«Гранада» арендовала полузащитника «Динамо» Луку Гагнидзе до конца сезона.
Московский клуб сообщил, что соглашение не подразумевает опцию выкупа игрока.
22-летний Гагнидзе в этом сезоне провел 2 матча за бело-голубых. Всего сыграл за москвичей в 55 встречах, забил 3 гола.
- «Динамо» приобрело футболиста у тбилисского «Динамо» летом 2021 года. С тех пор Гагнидзе успел поиграть на правах аренды за «Урал», «Ракув» и «Крылья Советов».
- Срок контракта грузинского хавбека с московским клубом истекает летом 2026 года.
Источник: официальный сайт «Гранады»