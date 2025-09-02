Игрок «Динамо» перешел в клуб Сегунды

«Гранада» арендовала полузащитника «Динамо» Луку Гагнидзе до конца сезона.

Московский клуб сообщил, что соглашение не подразумевает опцию выкупа игрока.

22-летний Гагнидзе в этом сезоне провел 2 матча за бело-голубых. Всего сыграл за москвичей в 55 встречах, забил 3 гола.