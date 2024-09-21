Реакция Мостового на увольнение Абаскаля из «Гранады»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался об увольнении Гильермо Абаскаля из «Гранады».

«Абаскаля уволили из «Гранады»? За что? Как это так?! Не может быть. Значит, надо опять брать его в «Спартак». Качественный специалист освободился. Самый влиятельный тренер. Верните его в «Спартак»! В нашем футболе многим поднимают резюме.

Эта отставка говорит о том, что в нашем футболе много посторонних людей. Где‑то их быстро «раскусывают», а где-то – нет. В день назначения Абаскаля в «Спартак» я сказал: «Как это возможно? Что это такое?». Почти два года он здесь дурил, наслаждался жизнью. Для меня это неудивительно, так многие делают», – сказал Мостовой.