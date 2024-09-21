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    Реакция Мостового на увольнение Абаскаля из «Гранады»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался об увольнении Гильермо Абаскаля из «Гранады».

    «Абаскаля уволили из «Гранады»? За что? Как это так?! Не может быть. Значит, надо опять брать его в «Спартак». Качественный специалист освободился. Самый влиятельный тренер. Верните его в «Спартак»! В нашем футболе многим поднимают резюме.

    Эта отставка говорит о том, что в нашем футболе много посторонних людей. Где‑то их быстро «раскусывают», а где-то – нет. В день назначения Абаскаля в «Спартак» я сказал: «Как это возможно? Что это такое?». Почти два года он здесь дурил, наслаждался жизнью. Для меня это неудивительно, так многие делают», – сказал Мостовой.

    • Абаскаль провел в «Гранаде» несколько месяцев.
    • В 2022-2024 годах испанец тренировал «Спартак».
    • У Абаскаля поинтересовались, хочет ли он в «Химки».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.09.2024 12:37
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    Комментарии (12)
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    Max-Min-vkontakte
    1726912907
    Обласкал Абаскаля Саша Мостовой)
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    The only one
    1726913550
    Царь правду глаголит.
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    Зеркальный
    1726913724
    Да абассаль не понимает, что команду нужно выстраивать в одном направлении, но иметь какие-то свои фишки, для смены тактики в определённые моменты, разнообразия вносить, а не вечно ставить эксперименты, которые даже его помощники понять не могут
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    Цугундeр
    1726915242
    Гип-гип ура ! После "вьетнама" у Санечки вторая ночь пройдёт без (как его?) фаназепама.)
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    ...уефан
    1726915730
    ...и у Царей есть праздники души!...
    Ответить
    Desma
    1726919312
    Санёк видимо от счастья перебрал.......
    Ответить
    raritet
    1726920307
    Даже из Гранады поперли. в спартачи терпели его столько, что за это время даже Мостовой чего то бы добился с командой.
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    ОК, Зенит!
    1726922000
    Абаскаль - позор российского футбола!
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    DMитрий
    1726933718
    МостТролльТрест в деле.
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    Игорь N5
    1727025852
    Кто бы что ни говорил, а Мостовой в футболе разбирается побольше многих.
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