Мостовой посоветовал не следить за карьерой Абаскаля

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что экс-наставника красно-белых Гильермо Абаскаля рано или поздно снова ждет провал.

«Я вообще не слежу за тренерской карьерой Абаскаля и вам не советую. Что там интересного-то? Нефутбольный человек пытается что-то сделать в футболе, рано или поздно провалится. Мы о нем говорим, поэтому он и остается на слуху, а так все уже давно забыли бы. Главное, что уже не у нас работает. А остальное вообще неважно», – сказал Мостовой.