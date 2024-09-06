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    Мостовой посоветовал не следить за карьерой Абаскаля

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что экс-наставника красно-белых Гильермо Абаскаля рано или поздно снова ждет провал.

    «Я вообще не слежу за тренерской карьерой Абаскаля и вам не советую. Что там интересного-то? Нефутбольный человек пытается что-то сделать в футболе, рано или поздно провалится. Мы о нем говорим, поэтому он и остается на слуху, а так все уже давно забыли бы. Главное, что уже не у нас работает. А остальное вообще неважно», – сказал Мостовой.

    • 35-летний Абаскль тренировал «Спартак» в 2022-2024 годах.
    • Сейчас испанец возглавлялет «Гранаду», которая после трех туров занимает в Сегунде 17-е место с 3 очками.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.09.2024 10:51
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    Комментарии (4)
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    Каратель помойников
    1725609675
    Кроме мостового про абкскаля никто и не вспоминает
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    Cleaner
    1725610121
    Мостовой, тебя то тренером ВООБЩЕ НИКУДА не возьмут. Так и будешь на бомбардире языком трепать...(((
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    ...уефан
    1725611488
    ...мы следим за твоей карьерой! Мы всё видим)...
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    Александр.Т.
    1725631053
    Всех больше Мостовой и трендит про Абаскаля
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