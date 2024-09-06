Мостовой посоветовал не следить за карьерой Абаскаля

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что экс-наставника красно-белых Гильермо Абаскаля рано или поздно снова ждет провал.
«Я вообще не слежу за тренерской карьерой Абаскаля и вам не советую. Что там интересного-то? Нефутбольный человек пытается что-то сделать в футболе, рано или поздно провалится. Мы о нем говорим, поэтому он и остается на слуху, а так все уже давно забыли бы. Главное, что уже не у нас работает. А остальное вообще неважно», – сказал Мостовой.
- 35-летний Абаскль тренировал «Спартак» в 2022-2024 годах.
- Сейчас испанец возглавлялет «Гранаду», которая после трех туров занимает в Сегунде 17-е место с 3 очками.