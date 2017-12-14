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    Мирослав Джукич

    Тренер
    Имя Мирослав
    Фамилия Джукич
    Гражданство Сербия
    Дата рождения 19 февраля 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Кордоба 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.12.2014 Кордоба 1 : 1 Гранада
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