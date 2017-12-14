Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Тренер «Партизана» Джукич: «Футбол должен показывать положительный пример»

    Тренер «Партизана» Джукич: «Футбол должен показывать положительный пример»

    Главный тренер «Партизана» Мирослав Джукич после матча чемпионата Сербии с «Црвеной Звездой» призвал избавиться от ненависти в футболе, которая приводит к подобным трагедиям, в которых страдают сами же фанаты.

    «В этот день мы увидели несколько страшных сцен. Но никто из нас не хотел, чтобы такое случилось. Футболисты и сотрудники клубов показали пример спортивного соперничества, и все должны следовать ему.

    «Звезда» и «Партизан» – наши два лучших клуба, и мы должны развивать уважение и уменьшать подобную агрессию. Футбол смотрят тысячи людей, мы воспитываем детей, поэтому мы должны показывать пример справедливости и спортивного соперничества.

    Футбол – прекрасный вид спорта, в котором нет места ненависти», – заявил Джукич в интервью Blic.

    Напомним, что в матче 22 тура чемпионата Сербии встретились белградские «Партизан» и «Црвена Звезда» (1:1). Болельщики ознаменовали выход команд на поле масштабным огненным шоу – в языках оказался почти весь периметр стадиона. Фанаты соперничавших команд отметились не только этим, но и дракой между собой по ходу встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.12.2017 08:19
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    alexis02lion
    1513245331
    Интересно что они устроят на матчах с ЦСКА? А так конечно никому не пожелаешь таких соперников. Хотя может при наличии болельщиков Спартака на московских матчах никаких драк не будет, а что устроят в Сербии пусть сами разгребают.
    Ответить
    ologreds
    1694991737
    numo529125
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+