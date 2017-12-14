Тренер «Партизана» Джукич: «Футбол должен показывать положительный пример»

Главный тренер «Партизана» Мирослав Джукич после матча чемпионата Сербии с «Црвеной Звездой» призвал избавиться от ненависти в футболе, которая приводит к подобным трагедиям, в которых страдают сами же фанаты.

«В этот день мы увидели несколько страшных сцен. Но никто из нас не хотел, чтобы такое случилось. Футболисты и сотрудники клубов показали пример спортивного соперничества, и все должны следовать ему.

«Звезда» и «Партизан» – наши два лучших клуба, и мы должны развивать уважение и уменьшать подобную агрессию. Футбол смотрят тысячи людей, мы воспитываем детей, поэтому мы должны показывать пример справедливости и спортивного соперничества.

Футбол – прекрасный вид спорта, в котором нет места ненависти», – заявил Джукич в интервью Blic.

Напомним, что в матче 22 тура чемпионата Сербии встретились белградские «Партизан» и «Црвена Звезда» (1:1). Болельщики ознаменовали выход команд на поле масштабным огненным шоу – в языках оказался почти весь периметр стадиона. Фанаты соперничавших команд отметились не только этим, но и дракой между собой по ходу встречи.