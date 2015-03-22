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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Реал
Барселона - Реал: обзор матча 22 марта 2015
Барселона
22.03.2015, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 28 тур
2 : 1
Завершен
Реал
19'
Ж. Матье
56'
Л. Суарес
31'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Реал
88'
Замена
Л. Силва
️️️️
Л. Модрич
Замена
Рафинья
️️️️
Неймар
85'
80'
Замена
Хесе
️️️️
Иско
Замена
Хави
️️️️
А. Иньеста
80'
Замена
С. Бускетс
️️️️
И. Ракитич
76'
72'
Замена
Р. Варан
️️️️
Пепе
Желтая карточка
Д. Алвес
71'
Желтая карточка
А. Иньеста
64'
64'
Желтая карточка
Иско
Желтая карточка
Х. Маскерано
61'
ГОЛ! 2:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Д. Алвес
56'
52'
Желтая карточка
Л. Модрич
48'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
45'
Желтая карточка
С. Рамос
Желтая карточка
Ж. Альба
36'
36'
Желтая карточка
К. Роналду
31'
ГОЛ! 1:1!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
Желтая карточка
Л. Суарес
28'
21'
Желтая карточка
Пепе
ГОЛ! 1:0!
Ж. Матье
Пас отдал
Л. Месси
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
14
Хавьер Маскерано
ОП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
ЦП
12
Рафинья
ЦП
9
Педро
ПВ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Браво
18
Альба
22
Матье
3
Пике
10
Алвес
14
Маскерано
8
Иньеста
11
Ракитич
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
4-2-2-2
12
Касильяс
14
Карвахаль
3
Пепе
93
Рамос
12
Марсело
10
Модрич
8
Кроос
18
Бэйл
22
Иско
9
Бензема
7
Роналду
11
Ракитич
5
Бускетс
5
Бускетс
11
Ракитич
8
Иньеста
6
Хави
6
Хави
8
Иньеста
10
Неймар
12
Рафинья
12
Рафинья
10
Неймар
3
Пепе
19
Варан
19
Варан
3
Пепе
10
Модрич
16
Силва
16
Силва
10
Модрич
22
Иско
10
Хесе
10
Хесе
22
Иско
Остались в запасе
Барселона
Реал
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
1
Кейлор Навас
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Барселона - Реал
5
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 22:55 (прямая)
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