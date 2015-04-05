Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Барселона
Сельта - Барселона: обзор матча 05 апреля 2015
Сельта
05.04.2015, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 29 тур
0 : 1
Завершен
Барселона
73'
Ж. Матье
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Барселона
Желтая карточка
Нолито
90'
+3
Красная карточка
Ф. Орельяна
88'
88'
Желтая карточка
С. Бускетс
86'
Замена
И. Ракитич
️️️️
Л. Суарес
Замена
С. Мина
️️️️
П. Эрнандес
81'
75'
Замена
Педро
️️️️
А. Иньеста
73'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Матье
Пас отдал
Хави
Замена
Шарлес
️️️️
Х. Ларривей
70'
Замена
Н. Радойя
️️️️
М. Крон-Дели
66'
58'
Замена
Хави
️️️️
Рафинья
45'
Желтая карточка
Л. Суарес
Желтая карточка
М. Крон-Дели
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
3
Нолито
ЛВ
19
Пабло Эрнандес
ОП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
17
Аугусто Фернандес
(К)
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
12
Рафинья
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
6
Хави
ЦП
9
Педро
ПВ
4-1-2-2-1
1
Альварес
17
Кастро
3
Фонтас
22
Кабрал
22
Мальо
19
Эрнандес
7
Крон-Дели
17
Фернандес
3
Нолито
14
Орельяна
11
Ларривей
4-1-2-2-1
1
Браво
10
Алвес
22
Матье
3
Пике
3
Адриано
5
Бускетс
8
Иньеста
12
Рафинья
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
7
Крон-Дели
22
Радойя
22
Радойя
7
Крон-Дели
19
Эрнандес
77
Мина
77
Мина
19
Эрнандес
11
Ларривей
19
Шарлес
19
Шарлес
11
Ларривей
9
Суарес
11
Ракитич
11
Ракитич
9
Суарес
12
Рафинья
6
Хави
6
Хави
12
Рафинья
8
Иньеста
9
Педро
9
Педро
8
Иньеста
Остались в запасе
Сельта
Барселона
10
Тео Бонгонда
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Сельта - Барселона
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 21:55 (прямая)
Новости команд
Все
Сельта
Барселона
Анчелотти объяснил, почему Рафинья не вернулся в «Барсу», несмотря на дисквалификацию в сборной
Вчера, 15:33
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
Вчера, 12:44
4
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
15 ноября
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
15 ноября
1
Родители отобрали у лучшего защитника мира новый дорогой авто, оставив его со старым семейным
15 ноября
3
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Анчелотти объяснил, почему Рафинья не вернулся в «Барсу», несмотря на дисквалификацию в сборной
Вчера, 15:33
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
Вчера, 12:44
4
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
15 ноября
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
15 ноября
1
Родители отобрали у лучшего защитника мира новый дорогой авто, оставив его со старым семейным
15 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+