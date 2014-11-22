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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Севилья
Барселона - Севилья: обзор матча 22 ноября 2014
Барселона
22.11.2014, суббота, 22:00
Испания. Примера, 12 тур
5 : 1
Завершен
Севилья
22'
Л. Месси
49'
Неймар
65'
И. Ракитич
71'
Л. Месси
76'
Л. Месси
47'
Ж. Альба (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Севилья
Замена
Адриано
️️️️
Ж. Альба
79'
77'
Замена
Я. Аспас
️️️️
К. Бакка
ГОЛ! 5:1!
Л. Месси
Пас отдал
Неймар
76'
Замена
Рафинья
️️️️
Хави
74'
Замена
Педро
️️️️
Л. Суарес
72'
ГОЛ! 4:1!
Л. Месси
Пас отдал
Неймар
71'
ГОЛ! 3:1!
И. Ракитич
Пас отдал
Л. Суарес
65'
60'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
А. Видаль
59'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Д. Суарес
Желтая карточка
Ж. Матье
56'
ГОЛ! 2:1!
Неймар
Пас отдал
Хави
49'
48'
Желтая карточка
Н. Пареха
47'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ж. Альба
36'
Желтая карточка
Коке
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
(К)
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Севилья
34
Бету
ВР
90
Диого Фигейраш
ЛЗ
23
Даниэль Карришу
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
23
Коке
(К)
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
4
Денис Суарес
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
12
Рафинья
ЦП
9
Педро
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
25
Стефан Мбиа
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Браво
18
Альба
22
Матье
3
Пике
10
Алвес
5
Бускетс
6
Хави
11
Ракитич
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
3-3-1-2-1
34
Бету
23
Коке
23
Карришу
2
Пареха
22
Видаль
20
Крыховяк
90
Фигейраш
11
Банега
4
Суарес
7
Витоло
70
Бакка
18
Альба
3
Адриано
3
Адриано
18
Альба
6
Хави
12
Рафинья
12
Рафинья
6
Хави
9
Суарес
9
Педро
9
Педро
9
Суарес
4
Суарес
9
Гамейро
9
Гамейро
4
Суарес
70
Бакка
10
Аспас
10
Аспас
70
Бакка
22
Видаль
10
Деулофеу
10
Деулофеу
22
Видаль
Остались в запасе
Барселона
Севилья
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
15
Серхио Рико
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
25
Стефан Мбиа
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
25
Стефан Мбиа
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Барселона - Севилья
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 21:55 (прямая)
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