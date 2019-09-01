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Хосе Антонио Рейес
Хосе Антонио Рейес
Завершил карьеру
1 сентября 1983 (43)
#19 | Полузащитник
175 см | 70 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фото
«Арсенал»: «Сегодня Рейесу могло исполниться 36 лет. Вечная память»
2019.09.01 11:27
2
Президент «Реала» Перес будет воспитывать 11-летнего сына погибшего Рейеса до его совершеннолетия
2019.06.04 18:20
8
Сын Рейеса будет выступать в системе «Реала»
2019.06.04 01:00
Видео
Руководители «Севильи» и близкие простились с Рейесом. Тело кремируют
2019.06.03 19:37
2
Канисарес: «Езда на автомобиле с высокой скоростью – это плохой поступок. Рейес не заслуживает, чтобы его считали героем»
2019.06.03 08:57
6
Причиной аварии с участием Рейеса стали превышение скорости и прокол колеса
2019.06.03 07:35
3
Рамос – о гибели Рейеса: «Сломлен, разбит. Мы всегда будем помнить тебя, друг»
2019.06.01 18:06
Причиной аварии с Рейесом могло стать превышение скорости. Вместе с футболистом погиб его кузен – они оба сгорели
2019.06.01 17:05
8
Финал ЛЧ «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» начнется с минуты молчания в память о Рейесе
2019.06.01 16:34
1
Экс-хавбек «Севильи», «Арсенала» и «Атлетико» Рейес умер в возрасте 35 лет в результате ДТП
2019.06.01 14:12
7
Бывший игрок сборной Испании продолжит карьеру в Китае
2017.09.10 07:58
Рейес договорился о годичном контракте с «Эспаньолом»
2016.06.28 20:33
Рейес покидает «Севилью»
2016.06.01 17:45
Иммобиле вернулся в общую группу «Севильи»
2015.08.04 12:34
Рейес: «Верю, что Коноплянка поможет нашей команде»
2015.07.23 01:33
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