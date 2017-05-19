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Хосе Антонио Рейес
Статистика
Хосе Антонио Рейес - статистика
Завершил карьеру
1 сентября 1983 (43)
#19 | Полузащитник
175 см | 70 кг
Испания
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Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Испания. Кубок 2015/2016
Испания. Примера 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
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Лига Европы 2013/2014
Испания. Кубок 2012/2013
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Суперкубок УЕФА 2010
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеский турнир. Emirates Cup 2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эспаньол
22
3
3
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Гранада
1 : 2
19.05.2017
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Спортинг
1 : 1
25.04.2017
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Эспаньол
0 : 1
22.04.2017
Атлетико
82' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Леганес
0 : 1
16.04.2017
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Эспаньол
2 : 1
31.03.2017
Бетис
56' - 90'
90'
Испания. Примера, 27 тур
Эспаньол
4 : 3
10.03.2017
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
2 : 0
04.03.2017
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
2 : 2
01.03.2017
Эспаньол
86' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Эспаньол
3 : 0
26.02.2017
Осасуна
73' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Реал
2 : 0
18.02.2017
Эспаньол
1' - 46'
Испания. Примера, 22 тур
Эспаньол
1 : 2
10.02.2017
Реал Сосьедад
1' - 90'
35'
90'
Испания. Примера, 21 тур
Малага
0 : 1
04.02.2017
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
3 : 1
29.01.2017
Севилья
1' - 83'
4'
45'
Испания. Примера, 19 тур
Эспаньол
3 : 1
21.01.2017
Гранада
1' - 81'
11'
48'
Испания. Примера, 18 тур
Валенсия
2 : 1
15.01.2017
Эспаньол
69' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
1 : 1
06.01.2017
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Барселона
4 : 1
18.12.2016
Эспаньол
80' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
2 : 1
11.12.2016
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
0 : 0
03.12.2016
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
3 : 0
26.11.2016
Леганес
1' - 45'
Испания. Примера, 12 тур
Алавес
0 : 1
20.11.2016
Эспаньол
1' - 69'
Испания. Примера, 11 тур
Эспаньол
0 : 0
06.11.2016
Атлетик
85' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Бетис
0 : 1
30.10.2016
Эспаньол
70' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
3 : 3
22.10.2016
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Лас-Пальмас
0 : 0
14.10.2016
Эспаньол
73' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
0 : 0
02.10.2016
Вильярреал
1' - 69'
Испания. Примера, 6 тур
Эспаньол
0 : 2
25.09.2016
Сельта
1' - 68'
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
1 : 2
22.09.2016
Эспаньол
1' - 63'
Испания. Примера, 4 тур
Эспаньол
0 : 2
18.09.2016
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
2 : 2
26.08.2016
Малага
70' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Севилья
6 : 4
20.08.2016
Эспаньол
69' - 90'
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