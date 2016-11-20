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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Эспаньол
Алавес - Эспаньол: обзор матча 20 ноября 2016
Алавес
20.11.2016, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 12 тур
0 : 1
Завершен
Эспаньол
81'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Эспаньол
Замена
К. Сантос
️️️️
К. Эспиноса
83'
82'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Ж. Морено
81'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Морено
Пас отдал
П. Пьятти
79'
Пенальти не реализован!
Ж. Морено
Желтая карточка
Алексис
78'
Замена
Д. Торрес
️️️️
Н. Крстичич
77'
Замена
И. Гомес
️️️️
Т. Эрнандес
70'
69'
Замена
П. Диоп
️️️️
Х. Антонио Рейес
63'
Замена
О. Мелендо
️️️️
Э. Перес
Желтая карточка
Дейверсон
60'
60'
Желтая карточка
В. Санчес
Желтая карточка
В. Камараса
57'
Желтая карточка
К. Фемения
47'
Желтая карточка
З. Феддаль
26'
15'
Желтая карточка
Э. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
6
Виктор Камараса
АП
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
18
Хави Фуэго
ОП
5
Давид Лопес
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
30
Эрнан Перес
ПП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Алавес
13
Адриан Ортола
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Кристиан Сантос
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Эспаньол
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Пачеко
15
Гарсия
4
Алексис
3
Феддаль
19
Эрнандес
17
Фемения
14
Льоренте
7
Эспиноса
7
Крстичич
6
Камараса
16
Дейверсон
2-2-4-1-1
13
Лопес
13
Рейес
24
Мартин
18
Фуэго
5
Лопес
30
Перес
19
Рейес
4
Санчес
14
Хурадо
10
Пьятти
7
Морено
7
Крстичич
16
Торрес
16
Торрес
7
Крстичич
19
Эрнандес
11
Гомес
11
Гомес
19
Эрнандес
7
Эспиноса
9
Сантос
9
Сантос
7
Эспиноса
30
Перес
21
Мелендо
21
Мелендо
30
Перес
19
Рейес
18
Диоп
18
Диоп
19
Рейес
7
Морено
10
Кайседо
10
Кайседо
7
Морено
Остались в запасе
Алавес
Эспаньол
5
Ману Гарсия
АП
13
Адриан Ортола
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
5
Ману Гарсия
АП
13
Адриан Ортола
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Алавес - Эспаньол
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Мендисорроса
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