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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Спортинг
Эспаньол - Спортинг: обзор матча 11 декабря 2016
Эспаньол
11.12.2016, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 15 тур
2 : 1
Завершен
Спортинг
54'
Ф. Кайседо
90'
Л. Баптистао
90'
Д. Чоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Спортинг
90'
ГОЛ! 2:1!
Д. Чоп
ГОЛ! 2:0!
Л. Баптистао
90'
84'
Желтая карточка
Р. Айт-Атмане
Замена
М. Рока
️️️️
Ф. Кайседо
80'
77'
Замена
В. Родригес
️️️️
К. Кармона
Желтая карточка
П. Диоп
68'
67'
Замена
Бурги
️️️️
М. Гомес
67'
Замена
Б. Вигуэра
️️️️
Ж. Бабен
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кайседо
54'
Замена
А. Васкес
️️️️
Э. Перес
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
30
Эрнан Перес
ЛП
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
14
Карлос Кармона
ПП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Эспаньол
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
29
Хуан Родригес
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
10
Начо Касес
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
2-1-4-3
13
Лопес
24
Мартин
13
Рейес
5
Лопес
30
Перес
14
Хурадо
18
Фуэго
4
Санчес
10
Кайседо
7
Морено
12
Баптистао
4-4-1-1
25
Куэльяр
3
Бабен
22
Мере
5
Дуглас
45
Аморебиета
14
Кармона
6
Альварес
18
Лопес Бланко
8
Айт-Атмане
16
Гомес
9
Чоп
10
Кайседо
21
Рока
21
Рока
10
Кайседо
30
Перес
9
Васкес
9
Васкес
30
Перес
14
Кармона
8
Родригес
8
Родригес
14
Кармона
16
Гомес
18
Бурги
18
Бурги
16
Гомес
3
Бабен
25
Вигуэра
25
Вигуэра
3
Бабен
Остались в запасе
Эспаньол
Спортинг
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Главный тренер
Эдер Сарабия
13
Диего Мариньо
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
29
Хуан Родригес
ЦЗ
10
Начо Касес
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
29
Хуан Родригес
ЦЗ
10
Начо Касес
ЦП
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Эспаньол - Спортинг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Стадион:
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