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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Эспаньол
Лас-Пальмас - Эспаньол: обзор матча 14 октября 2016
Лас-Пальмас
14.10.2016, пятница, 21:45
Испания. Примера, 8 тур
0 : 0
Завершен
Эспаньол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Эспаньол
88'
Желтая карточка
М. Рока
Замена
П. Бигас
️️️️
А. Айтами
86'
Желтая карточка
А. Айтами
85'
81'
Замена
Э. Перес
️️️️
С. Севилья
Замена
С. Араухо
️️️️
К. Боатенг
76'
73'
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Л. Баптистао
Замена
Тайрон
️️️️
В. Гомес
69'
66'
Замена
Х. Лопес
️️️️
П. Пьятти
60'
Желтая карточка
В. Санчес
Желтая карточка
М. Ливайя
54'
35'
Желтая карточка
Х. Фуэго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Марко Ливайя
ЦФ
24
Тана
РФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
20
Тайрон
ЦП
11
Момо
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Эспаньол
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
4-2-2-2
13
Лисоайн
5
Гарсия
16
Айтами
88
Мичел
23
Кастельяно
4
Гомес
16
Меса
27
Боатенг
10
Виера
10
Ливайя
24
Тана
2-2-3-1-2
13
Лопес
13
Рейес
24
Мартин
21
Рока
5
Лопес
8
Севилья
18
Фуэго
4
Санчес
10
Пьятти
7
Морено
12
Баптистао
16
Айтами
6
Бигас
6
Бигас
16
Айтами
4
Гомес
20
Тайрон
20
Тайрон
4
Гомес
27
Боатенг
21
Араухо
21
Араухо
27
Боатенг
12
Баптистао
19
Рейес
19
Рейес
12
Баптистао
10
Пьятти
21
Лопес
21
Лопес
10
Пьятти
8
Севилья
30
Перес
30
Перес
8
Севилья
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Эспаньол
13
Хави Варас
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
11
Момо
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
11
Момо
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Лас-Пальмас - Эспаньол
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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