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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Леганес
Эспаньол - Леганес: обзор матча 26 ноября 2016
Эспаньол
26.11.2016, суббота, 20:30
Испания. Примера, 13 тур
3 : 0
Завершен
Леганес
47'
Ж. Морено
51'
П. Пьятти
88'
П. Пьятти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Леганес
ГОЛ! 3:0!
П. Пьятти
Пас отдал
Х. Мануэль Хурадо
88'
Замена
М. Рока
️️️️
Ж. Морено
85'
77'
Замена
Д. Мачис
️️️️
М. Мантовани
76'
Замена
М. Анхель Герреро
️️️️
Лусиано
Замена
П. Диоп
️️️️
Л. Баптистао
70'
Желтая карточка
Х. Мануэль Хурадо
68'
ГОЛ! 2:0!
П. Пьятти
Пас отдал
Л. Баптистао
51'
47'
Желтая карточка
М. Мантовани
ГОЛ! 1:0!
Ж. Морено
Пас отдал
П. Пьятти
47'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Х. Антонио Рейес
45'
30'
Замена
А. Бриноли
️️️️
Й. Андер Серантес
16'
Желтая карточка
В. Диас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ПП
7
Жерар Морено
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Леганес
13
Йон Андер Серантес
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
8
Унаи Лопес
ЦП
7
Омар
ЦП
18
Габриэл
АП
10
Лусиано
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Эспаньол
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
18
Папакоули Диоп
ОП
21
Оскар Мелендо
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Леганес
12
Карл Меджани
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
22
Луис Састре
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
10
Тони
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
2-1-4-1-2
13
Лопес
24
Мартин
13
Рейес
5
Лопес
4
Санчес
14
Хурадо
18
Фуэго
19
Рейес
10
Пьятти
12
Баптистао
7
Морено
4-1-2-1-1
13
Серантес
16
Диас
44
Инсуа
21
Мантовани
5
Бустинса
24
Тимор
8
Лопес
7
Омар
18
Габриэл
10
Лусиано
7
Морено
21
Рока
21
Рока
7
Морено
12
Баптистао
18
Диоп
18
Диоп
12
Баптистао
19
Рейес
10
Кайседо
10
Кайседо
19
Рейес
21
Мантовани
11
Мачис
11
Мачис
21
Мантовани
10
Лусиано
10
Герреро
10
Герреро
10
Лусиано
Остались в запасе
Эспаньол
Леганес
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
10
Тони
ЦФ
12
Карл Меджани
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
Остались в запасе
10
Тони
ЦФ
12
Карл Меджани
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Эспаньол - Леганес
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Стейдж Фронт
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